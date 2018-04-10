В Калининградской области капитально отремонтируют более 600 многоквартирных домов

В этом году в Янтарном крае планируют капитально отремонтировать более 600 многоквартирных домов. Свыше 50 из них — объекты культурного наследия. В первую очередь внимание уделяют проблемным крышам. На кровлю стелят металлочерепицу, но нравится это не всем жильцам. Один из таких случаев произошел в областном центре.

Этому дому на улице Закавказской почти 100 лет. За целый век его ни разу не ремонтировали капитально. Крыша постоянно протекает. Чтобы справиться с такими потоками воды, людям приходится ставить вёдра и тазики. Пластиковая ванночка за пару дней заполнилась практически наполовину.

Наталья Евдокимова живёт на третьем этаже. Её квартира выходит прямиком на чердак. Говорит, во время проливных дождей приходится круглосуточно здесь дежурить.

— Я не могу ничего там подставить, потому что это идёт уже пологая крыша. Там течёт у меня в ванную периодически. Всё зависит от ветра и дождя. В какую сторону дует ветер, и под каким уклоном идёт дождь, с той стороны сильнее и течёт.

Ремонт в квартире Наталья сделать не может — потолки регулярно заливает. В плачевном состоянии и вторая часть дома — 16А. Пол прогнил насквозь, доски превратились в труху. Если слишком сильно сюда наступить, можно провалиться к соседям.

В прошлом году дом попал в государственную программу капремонта. В Фонде решили — крышу нужно полностью менять. И стропильную систему, и обрешётку, и кровельный материал. По предварительной смете, на все работы потребуется 5 миллионов 100 тысяч рублей. Но это при условии, что кровлю будут делать из металлочерепицы.

Это предварительные цифры. Об этом говорит представитель подрядной организации, которая будет заниматься этим объектом.

Владимир Топчиев, производитель работ компании-подрядчика:

— Курировать я буду пять объектов, один из них будет — керамическая черепица. Какая из них — я пока не могу сказать, потому что сметы на руках нет. Два объекта мы уже запустили, но там металлочерепица, там уже понятно, потому что есть документы на руках. И сметы, и всё остальное.

Крышу из стальных листов жители дома категорически не хотят. Говорят, будет слишком шумно. А вот за монтаж керамической черепицы людям придётся доплатить в Фонд капремонта около 400 тысяч рублей. Ведь глиняный материал дороже и качественнее металла. Однако местные жители говорят, что нашли в интернете более выгодные варианты. Приценились — выходит, что заказывать кровельные работы и покупать черепицу самим дешевле.

Елена Стулова, жительница Калининграда:

— Было пять организаций, которые занимаются профессионально ремонтом крыши. Ни у кого не родилось цифры больше 3 миллионов. Это даже если полностью менять стропила, пол, делать керамику. Были цифры и меньше, при условии сохранения нашей немецкой черепицы, конечно, её надо будет частично перебирать, выбраковывать, потому что где-то будут сколы, трещины. Но процентов 50-60 можно сохранить, тем самым сохранить деньги государственные.

В Фонде капремонта поясняют: частично крышу не восстанавливают. Суть в том, что ремонт капитальный, а значит, кровлю надо обновлять полностью. А старая черепица — это имущество собственников. После ремонта люди могут распорядиться ею на своё усмотрение.

Что касается стоимости работ: доходы и расходы в Фонде рассчитывают по общим нормативным расценкам. Они установлены в государственном реестре — на федеральном уровне. Когда смета составлена, её согласовывают в центре экспертиз. Документы проверяют также и надзорные органы.

— Если все будут согласны заплатить эту разницу сверх минимального размера, и мы тогда исправим смету, добавим вид иного материала, в рамках контракта это допустимо, и перестелем на керамику. Но единственное — долго затягивать не можем. Понимаем, что погодные условия уже позволяют производство работ, хотелось бы успеть сделать дом в этом году. Но если собственники категорически нас не допустят, мы расторгнем контракт и уйдём из дома.

В Фонде капремонта отмечают: если собственники хотят сделать крышу дешевле, им надо работать напрямую со строительной компанией. Для этого в банке нужно открыть специальный счёт. Все деньги, которые люди каждый месяц платили Фонду по квитанциям, перейдут туда. Это поможет жителям самостоятельно управлять содержанием своего дома. Однако в этом случае дом на Закавказской будет исключён из государственной программы капремонта. И жителям придётся самостоятельно копить деньги на новую крышу. Сейчас на счету собственников числится 175 тысяч рублей — это средства от ежемесячных взносов.

Собственникам нужно провести общее собрание, чтобы определиться, будут ли они доплачивать деньги Фонду за керамическую крышу. Или создадут свой спецсчёт, чтобы работать со строителями самостоятельно.