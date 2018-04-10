Кличко сообщил, кто будет платить за недобросовестный ремонт киевских дорог

Киевский мэр Виталий Кличко в интервью газете «Факты» рассказал, что если в течение пяти лет после проведенного капремонта на столичной дороге появятся трещины и выбоины, то отвечающий за этот ремонт подрядчик должен будет устранить выявленные недостатки за свой счет.

«С 2015 года на такой гарантийный ремонт компании-подрядчики потратили более 30 млн гривен. Например, они исправляли недостатки на таких объектах как проспекты Бажана, Броварской, Правды, на улицах Амурская, Тимошенко, Овруцкая, Вышгородская и Народная», — заявил столичный мэр.

Кличко также напомнил, что еще многие киевские дороги нуждаются в капитальном ремонте. «Киевавтодор» уже провел инспекцию объектов, которые планируется отремонтировать в текущем году и разработал график, согласно которого будут производиться основные ремонтные работы.

«В столице есть значительная часть дорог, где не делали ремонт более сорока лет. Ни капитальный, ни частичный. Сейчас, кроме капитальных ремонтов, во многих районах проводят частичный ремонт с помощью так называемого холодного асфальта, а также рециклинга — переработки старого асфальта. Но хочу заверить, что доля так называемого ямочного ремонта в Киеве становится меньше на 20% ежегодно. А относительно капитального ремонта, то в 2016 было отремонтировано 44 объекта, а в прошлом — 93», — отметил Виталий Кличко.