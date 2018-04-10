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Госдума дает приставам право блокировать сайты
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Госдума дает приставам право блокировать сайты 

Legal.Report 1 час назад
Фото: Legal.Report
Госдума 10 апреля приняла во втором, ключевом, чтении поправки в закон об исполнительном производстве, дающие приставам право выносить постановления о блокировке интернет-сайтов (Legal.Report писал об этом документе здесь).
Законопроектом устанавливается механизм удаления из интернета информации, которая была признана судом порочащей честь, достоинство, деловую репутацию гражданина или деловую репутацию организации. Если владельцы сайта в положенный срок не убрали добровольно эту информацию со своих интернет-порталов, то судебный пристав-исполнитель вправе будет вынести постановление об ограничении доступа к ней. В течение одного рабочего дня постановление направляется в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль и надзор в сфере информационных технологий. Этот документ станет основанием для включения сайта в реестр запрещенных интернет-страниц, и провайдер будет обязан оперативно его заблокировать.
Законопроект был внесен в Госдуму 2 апреля и принят в первом чтении уже 5 апреля. У правового управления ГД были замечания к первоначальному тексту документа. В частности, указывалось, что в законопроекте используется термин «сведения», тогда как в Реестр, согласно закону «Об информации» включаются сайты с «информацией, распространение которой в РФ запрещено». При этом сведения, порочащие честь и достоинство, не всегда могут относиться к информации, распространение которой в РФ запрещено. Ко второму чтению в проект были внесены небольшие поправки. В частности, слово «сведения» в тексте было заменено словом «информация», уточнены некоторые формулировки.
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