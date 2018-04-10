Шесть организаций подали заявки на вступление в Союз российских зоопарков и аквариумов

Вступить в Союз российских зоопарков и аквариумов (СОЗАР) выразили желание шесть организаций. Об этом сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка, президент СОЗАР Светлана Акулова в ходе съезда директоров союза.

«У нас сейчас 47 членов в Союзе зоопарков и аквариумов России . И у нас есть шесть заявок. Сейчас к нам подаются заявки от небольших и частных зоопарков. Мы хотим их принять и объяснить как правильно и эффективно строить свою работу. Но для этого нам надо ужесточить устав», — сказала она.

С. Акулова отметила, что на базе союза будет проходить обмен опытом между зоопарками.