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Шесть организаций подали заявки на вступление в Союз российских зоопарков и аквариумов
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Шесть организаций подали заявки на вступление в Союз российских зоопарков и аквариумов 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: РИАМО
Вступить в Союз российских зоопарков и аквариумов (СОЗАР) выразили желание шесть организаций. Об этом сообщила журналистам генеральный директор Московского зоопарка, президент СОЗАР Светлана Акулова в ходе съезда директоров союза.
«У нас сейчас 47 членов в Союзе зоопарков и аквариумов России. И у нас есть шесть заявок. Сейчас к нам подаются заявки от небольших и частных зоопарков. Мы хотим их принять и объяснить как правильно и эффективно строить свою работу. Но для этого нам надо ужесточить устав», — сказала она.
С. Акулова отметила, что на базе союза будет проходить обмен опытом между зоопарками.
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