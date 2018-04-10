Саров разработает программу развития на ближайшие 30 лет 

В ЗАТО атомной промышленности Саров (Нижегородская область) началась разработка программы развития города на ближайшие 30 лет, сообщает пресс-служба городской администрации.
Во вторник глава администрации Сарова Алексей Голубев провел подготовительное совещание, 11 и 12 апреля в подготовке программного документа «Саров-2048» подключатся начальник управления по работе с регионами ГК «Росатом» Андрей Полосин, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, глава города Александр Тихонов, а также руководители основных направлений деятельности муниципалитета, РФЯЦ-ВНИИЭФ и других организаций, определяющих жизнь Сарова.
Результат работы будет представлен на рассмотрение руководителя ГК «Росатом» Алексея Лихачева и правительства Нижегородской области, а также будет учитываться при долгосрочном планировании развития Сарова.
«ФедералПресс» напоминает, что в апреле 2018 года должен быть подготовлен проект стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.