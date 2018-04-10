Ещё
Саров разработает программу развития на ближайшие 30 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саров разработает программу развития на ближайшие 30 лет 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В ЗАТО атомной промышленности Саров (Нижегородская область) началась разработка программы развития города на ближайшие 30 лет, сообщает пресс-служба городской администрации.
Во вторник глава администрации Сарова Алексей Голубев провел подготовительное совещание, 11 и 12 апреля в подготовке программного документа «Саров-2048» подключатся начальник управления по работе с регионами ГК «Росатом» Андрей Полосин, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, глава города Александр Тихонов, а также руководители основных направлений деятельности муниципалитета, РФЯЦ-ВНИИЭФ и других организаций, определяющих жизнь Сарова.
Результат работы будет представлен на рассмотрение руководителя ГК «Росатом» Алексея Лихачева и правительства Нижегородской области, а также будет учитываться при долгосрочном планировании развития Сарова.
«ФедералПресс» напоминает, что в апреле 2018 года должен быть подготовлен проект стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Вкладчикам «АК Банка» возместят 22,9 миллиарда рублей «Избрание Тулеева спикером заксобрания – избыточный шаг» Милонов: я готов отдать свою машину на борьбу с проституцией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне325
Эрдоган раскритиковал Лаврова77
Меркель анонсировала встречу без России343
Путин рассказал о разработке уникального оружия205
В Москве объявили штормовое предупреждение
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение