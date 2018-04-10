Даешь субботник, а не День сурка: костромские депутаты против варварской обрезки деревьев

9 апреля в Костроме стартовал традиционный весенний месячник по санитарной уборке города. Главное его событие — общегородской субботник — намечено на 21 апреля.

Ранее на думской комиссии по развитию городского хозяйства представители администрации Костромы бодро отрапортовали, что к субботнику все готово: создан штаб, определен основной объем работ, проинструктированы специалисты. На вопрос: как будет проводиться обрезка деревьев, качество проведения которой вызывало много нареканий, руководитель комитета городского хозяйства Ольга Шарова уверенно заявила: санитарная обрезка в Костроме проводится в соответствии с действующими правилами. В этом году такой обрезке уже подвергнуто 121 дерево, еще около 400 — омолаживающей. В настоящее время полностью проведена обрезка на 13 улицах, пишет «Народная газета».

Работа видна, признали думцы на комиссии по развитию городского хозяйства, но, к сожалению, есть и перегибы. Депутат Иван Сабуров продемонстрировал фотографии, сделанные на городских улицах. На них сломанные макушки молодых деревьев, они были повреждены при механизированной уборке дорог от снега. «Какой-то День сурка получается, — возмутились думцы, — сажаем и тут же уничтожаем!» Необходимо или высаживать более крупные деревья возрастом не менее 10-12 лет, или делать ограждения, защищающие маленькие саженцы.

Другие фотографии, которые показал депутат Сабуров, тоже из разряда «День сурка». Потому что каждый год специалисты разъясняют, как грамотно обрезать деревья, и каждый год мы сталкиваемся с варварским «топпингом», уродующим город и губящим деревья. Улица Смоленская — дерево превратили в пень, пр. Мира — обрезали так, что растения погибли, Ботниковский сквер — крупные спилы, которые приведут к тому, что липы поразит трутовый гриб и они постепенно засохнут, ул. Советская — слишком маленькие приствольные круги, которые не дают достаточной площади питания… А ведь когда-то представители городской администрации обещали раскопать приствольные круги, причем начать хотели именно с Советской.

И таких примеров — много. Достаточно только выйти на улицу, и вы все это безобразие увидите сами. Есть и совсем вопиющие факты — деревья полностью закатаны в асфальт. На другом снимке Ивана Сабурова — опасное костромское «ноу-хау»: обрезанная под ноль яблоня на остановке «Ул. Калиновская» превращена в опору для электричества. У того, кто это сделал, по физике была, видимо, двойка, потому что такое «новаторство» чревато серьезными последствиями. К счастью, грубое нарушение исправили.

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Как пояснила биолог Галина Макеева, вредна уличным деревьям и побелка (садовые белите на здоровье!). Это не прихоть экологов, белить растения, кроме растущих у моргов, туалетов и кладбищ, запрещено приказом Минстроя РФ . Но в Костроме долгие годы на это тратили бюджетные деньги, и за эти бюджетные деньги еще и урон природе наносили.