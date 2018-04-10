Ещё
Показания двух ключевых обвиняемых по «кокаиновому делу» совпали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Показания двух ключевых обвиняемых по «кокаиновому делу» совпали 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Показания бывшего завхоза посольства России в Аргентине Али Абянова, содержащегося под стражей в России, и Андрея Ковальчука, арестованного в Германии, совпадают — оба фигуранта утверждают, что возили в Россию не кокаин, а вино, кофе и ювелирные украшения. Это следует из материалов дела, оглашенных во вторник в Тверском суде Москвы, и заявлений адвоката Ковальчука Владимира Жеребенкова.
"Абянов утверждает, что ему позвонил Ковальчук, попросив передать в Россию чемодан с вином. Эта операция повторялась неоднократно. Абянов не знал, что в грузе находится кокаин, он думал, что там дорогое вино и полудрагоценные камни", — зачитала материалы дела судья Ольга Солопова.
Из материалов дела следует, что на первом допросе Абянов частично признал вину, но позднее отказался от своих слов, так как был допрошен без участия защитника. «Я получал от Ковальчука чемоданы, переправлял их в Россию, но был уверен, что там вино, кофе, ювелирные украшения», — рассказал он в суде. В свою очередь адвокат Ковальчука Жеребенков ранее рассказал ТАСС, что его доверитель стал жертвой провокации, так как перевозил в Россию кофе, вино и украшения, а во вскрытых чемоданах оказался кокаин. «Ковальчук провозил в Россию продукты питания, и ему в этом помогали сотрудники посольства», — заявил Жеребенков.
Следствие просит Тверской суд Москвы продлить Абянову срок ареста до 12 июня. Рассмотрение ходатайств о продлении меры пресечения в отношении двух других фигурантов — Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова — состоится в суде 12 апреля.
По данным МИД РФ, правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (более 360 кг кокаина) на европейский рынок, в качестве подозреваемых были задержаны граждане РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.
ТАСС: последние новости
Объявление шорт-листа премии "Национальный бестселлер - 2018". Видеотрансляция Цивилев попросил Путина содействовать строительству за счет бюджета трассы вокруг Кемерова Ковальчук считает, что санкции Запада вынуждают РФ грамотнее распоряжаться богатствами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне325
Эрдоган раскритиковал Лаврова77
Меркель анонсировала встречу без России343
Путин рассказал о разработке уникального оружия205
В Москве объявили штормовое предупреждение
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение