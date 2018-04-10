Городские власти предложили предпринимателям Вологды выбрать места для создания мини-рынков

Это одно из предложений, которое прозвучало сегодня в ходе встречи Мэра Вологды Сергея Воропанова с представителями бизнеса. Стороны обсудили дальнейшие перспективы развития сферы нестационарной торговли. Участниками совещания стали представители комбинатов, занимающихся переработкой молока и мяса, производством хлебобулочных изделий, фирменных торговых сетей.

С начала года в Вологде было демонтировано 170 самовольно размещенных объектов нестационарной торговли. Их владельцы занимали муниципальную землю и вели торговлю незаконно. В ближайшее время схема размещения ларьков и тонаров на территории Вологды будет изменена. Они начнут работать в строго определенных местах, на законных основаниях, а кроме того, нестационарные точки планируется оформить едином стиле.

«Мы понимаем, что нестационарная торговля должна существовать, ведь это один из способов поддержать местных товаропроизводителей, также это выгодно и потребителям. Для сохранения такого формата торговли мы предложили несколько вариантов. Первый — это организация мини-рынков. Сейчас определены две территории для их размещения — на улицах Дальняя и Карла Маркса . Каждая рассчитана на 15 торговых точек. Планируется разработка еще трех таких объектов. Места для их размещения мы предлагаем подобрать совместно с товаропроизводителями. Второй вариант — строительство полноценных остановочных комплексов, которые будут оформлены в едином стиле», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Предложения по местам для размещения мини-рынков предприниматели могут внести в течение недели. Еще столько же времени потребуется на экспертизу предложенных территорий. Подобраны земельные участки и под 18 новых остановочных комплексов со встроенными торговыми павильонами. Они будут предоставляться через торги. Предпринимателей такой подход устраивает.

«Мы демонтировали шесть торговых точек, которые не были оформлены надлежащим образом. Нам бы хотелось на законных основаниях развивать торговлю на территории красивых, удобных, чистых и облагороженных остановочных комплексов и мини-рынков, причем, на наш взгляд, они должны быть организованы во всех микрорайонах города, поближе к местам проживания вологжан», — рассказала заместитель генерального директора предприятия «Вологодский хлебокомбинат» Ирина Напалкова.

Также будут работать и передвижные тонары, которые использует ряд товаропроизводителей. Они будут размещены в местах, предусмотренных схемой.

«В последние годы комбинат приобретает торговые прицепы белорусского производителя. Они оборудованы холодильниками и прилавками и позволяет торговать свежей продукцией. На сегодняшний день у нас четыре таких нестационарных объекта, они размещаются только в установленных местах. В ближайшее время откроем еще два, переговоры с городскими властями по местам их размещения мы ведем», — рассказала директор розничной торговли предприятия «ВМК» Елена Церцвадзе.

Отдельно обсудили внешний облик торговых павильонов. Департамент градостроительства представил на встрече несколько вариантов оформления торговых точек. Возможен также индивидуальный проект, но его необходимо согласовать с городскими властями.

«Мы понимаем что это дополнительные затраты для нашего бизнеса, поэтому сегодня рассматриваем возможность предоставления определенных льгот по оплате за размещение торговых павильонов, оформленных в соответствии с единым архитектурным стилем. Речь идет о понижающем коэффициенте за пользование землей на срок до трех лет после ввода объекта в эксплуатацию. Постановление, касающееся новых требований к размещению объектов нестационарной торговли, а также преференций планируем в ближайшее время вынести на рассмотрение в Вологодскую городскую Думу . Мы должны совместно сделать наш город красивым, а нестационарную торговлю — законной и цивилизованной», — пояснил Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также планируется разработать новый, более удобный механизм продления существующих договоров на аренду земли для размещения павильонов. Как пояснили городские власти, вся процедура принятия нормативной базы и проведения аукционов займет не более 2,5 месяца. Согласно новой схеме, в Вологде будет законно работать порядка 500 объектов нестационарной торговли.