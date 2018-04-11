В Петербурге подготовили необычные экскурсии к ЧМ-2018

Увидеть город таким, каким видят его птицы — настоящий адреналин для любителей приключений. Кто же это, как не футбольный болельщик, решили в Петербурге и включили экскурсию по городским крышам в топ-10 туристических маршрутов к грядущему чемпионату мира. Это похоже на экстремальный квест, когда твои ноги разъезжаются по скользкой жестяной поверхности, а голова норовит запутаться в электрических проводах. Но организаторы, которые прокладывали эти маршруты не один год, уверяют, что все здесь абсолютно безопасно

Ирана, Бразилии, Коста-Рики, Нигерии и В Санкт-Петербурге в июне будет жарко в любую погоду — сюда нагрянут по-настоящему «горячие парни» — болельщики сборных Марокко Аргентины . Команды сразятся на стадионе «Зенит-Арена». Здесь же национальная российская сборная встретится со сборной Египта и состоится матч за третье место. Наплыв туристов ожидается огромный. Исходя из опыта прошлогоднего Кубка Конфедераций, уже составлен собирательный портрет: возраст 25 плюс, доход средний, жизненная позиция — активная.

Организаторы решили не ограничиваться проверенными «визитками»: Эрмитажем , разводными мостами, дворцовыми ансамблями. Это, что называется, обязательно к просмотру. Для удобства болельщикам предложат обзорные туры на двухэтажных экскурсионных автобусах. Такой неторопливый культурно-просветительский трансфер: Невский проспект — Исаакиевский собор — Медный Всадник — Дворцовая площадь — Ростральные колонны — стрелка Васильевского острова, и уже оттуда — доставка на стадион.

Туристу посоветуют прогуляться по «ресторанно-барной миле» Санкт-Петербурга — знаменитой улице Рубинштейна. Это более 50 ресторанов, представляющие все кухни мира. Многие заведения открылись только в прошлом году.

Экскурсионные маршруты для болельщиков составлены с учетом экономии их времени. Специалисты учли: фанаты смогут выделить на осмотр северной столицы всего несколько часов, ведь главным событием в эти дни будет все-таки футбол.