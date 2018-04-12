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Подмосковье вошло в топ-10 привлекательных регионов в сфере инвестиций
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Подмосковье вошло в топ-10 привлекательных регионов в сфере инвестиций 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Подмосковная делегация прибыла во Францию в рамках роуд-шоу.
В десятке наиболее привлекательных для инвестиций регионов России находится Подмосковье. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева.
Подмосковная делегация по поручению губернатора области Андрея Воробьева отправилась во Францию в рамках роуд-шоу. Мероприятия пройдут с 11 по 13 апреля. Представители от Подмосковья осмотрят ряд объектов. Также делегация области проведет роуд-шоу в Лионе и Париже. Там будет представлена привлекательность региона для инвестиций.
Буцаев отметил, что для Московской области важен экономический рост и привлечение новых инвесторов на территорию региона.
"Подмосковье постоянно движется в международных и российских рейтингах инвестпривлекательности. Мы вошли в десятку самых инвестпривлекательных регионов страны. У нас на территории только новых заводов открывается более 100, а проектов в реализации около тысячи. Наше сопровождение инновационных проектов будет более привлекательным, чем в Европе", — заявил Буцаев.
Министр добавил, что власти региона способствуют сокращению времени согласований и выдачи разрешений инвесторам, а также ведут работы по созданию преференций.
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