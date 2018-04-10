Международные наблюдатели смогут присутствовать на выборах в Зимбабве впервые за 15 лет

Власти Зимбабве впервые за 15 лет пригласили на выборы президента международных наблюдателей. Об этом сообщил портал eg.ru со ссылкой на Reuters. США, Приглашение отправили в Евросоюз Австралию , в 46 стран мира и в 15 международных организаций. Запрет на присутствие западных наблюдателей в Зимбабве наложил бывший лидер Роберт Мугабе в 2002 году. Тогда после выборов он обвинил западных правозащитников том, что они поддержали его оппонентов. После этого Запад наложил санкции на Мугабе и его родных. За пост президента будет бороться нынешний глава государства Эмерсон Мнангагва и целый ряд других кандидатов, в том числе и Нельсон Чамиса. Выборы состоятся в июле. Обрыв подводного кабеля ACE стал причиной двухдневного отключения интернета в африканской Мавритании . Аналогичные сложности испытали еще девять соседних государств. Одним из них стала Сьерра‐Леоне, где обрыв связи произошел прямо в день второго тура президентских выборов.