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Международные наблюдатели смогут присутствовать на выборах в Зимбабве впервые за 15 лет
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Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня

Международные наблюдатели смогут присутствовать на выборах в Зимбабве впервые за 15 лет 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Власти Зимбабве впервые за 15 лет пригласили на выборы президента международных наблюдателей. Об этом сообщил портал eg.ru со ссылкой на Reuters.
Приглашение отправили в Евросоюз, США, Австралию, в 46 стран мира и в 15 международных организаций.
Запрет на присутствие западных наблюдателей в Зимбабве наложил бывший лидер Роберт Мугабе в 2002 году. Тогда после выборов он обвинил западных правозащитников том, что они поддержали его оппонентов. После этого Запад наложил санкции на Мугабе и его родных.
За пост президента будет бороться нынешний глава государства Эмерсон Мнангагва и целый ряд других кандидатов, в том числе и Нельсон Чамиса. Выборы состоятся в июле.
Обрыв подводного кабеля ACE стал причиной двухдневного отключения интернета в африканской Мавритании. Аналогичные сложности испытали еще девять соседних государств. Одним из них стала Сьерра‐Леоне, где обрыв связи произошел прямо в день второго тура президентских выборов.
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