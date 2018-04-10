Директор Курчатовского института назвал санкции попыткой изолировать Россию

"Санкции — это все равно плохо. Это попытка нас изолировать, попытка недобросовестной конкуренции. Но с другой стороны очень многое открывается", — сказал он журналистам.

"Сегодня наши богатые люди потеряли десятки процентов состояния, как я читал. Но это же воздух, котировка акций. Важно, чтобы работали наши заводы, а не эти из воздуха надутые капиталы были… Важно, чтобы у нас устойчиво работали заводы, которые входят в периметр олигархов, чьи деньги обрушены на бирже. Важно, чтобы это не коснулось реальной материальной базы", — пояснил Кочальчук.