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Директор Курчатовского института назвал санкции попыткой изолировать Россию
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Директор Курчатовского института назвал санкции попыткой изолировать Россию 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Санкции США — попытка изолировать Россию и проявление недобросовестной конкуренции, в этих условиях важно, чтобы работали заводы попавших под ограничения компаний, заявил во вторник директор Курчатовского института Михаил Ковальчук.
"Санкции — это все равно плохо. Это попытка нас изолировать, попытка недобросовестной конкуренции. Но с другой стороны очень многое открывается", — сказал он журналистам.
"Сегодня наши богатые люди потеряли десятки процентов состояния, как я читал. Но это же воздух, котировка акций. Важно, чтобы работали наши заводы, а не эти из воздуха надутые капиталы были… Важно, чтобы у нас устойчиво работали заводы, которые входят в периметр олигархов, чьи деньги обрушены на бирже. Важно, чтобы это не коснулось реальной материальной базы", — пояснил Кочальчук.
США в пятницу ввели санкции против ряда российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также высокопоставленных российских чиновников. На торгах в России и за рубежом началось обвальное падение котировок многих российских компаний и банков, в том числе не затронутых новыми санкциями. В понедельник премьер Дмитрий Медведев поручил проработать меры поддержки российских компаний, попавших под новые санкции США.
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