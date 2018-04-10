Знаменитый астроном прочтет лекцию вблизи Савеловского 

В Центральный дом авиации и космонавтики, который расположен на Красноармейской улице, 13 апреля приедет знаменитый астроном, первооткрыватель комет и астероидов, научный сотрудник Института прикладной математики им. Келдыша Леонид Еленин. Он прочитает лекцию «Астероидно-космическая опасность».
— Наш гость выступит с обзором современных достижений в изучении околоземных астероидов и комет и ответит, насколько высока опасность из космоса и как ей противостоять, — поделился сотрудник администрации Дома авиации и космонавтики.
Начало в 18.00. Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России расположен по адресу ул. Красноармейская, д. 4. (мю)