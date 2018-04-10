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Вкладчикам «АК Банка» возместят 22,9 миллиарда рублей
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Вкладчикам «АК Банка» возместят 22,9 миллиарда рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Напомним, выплатой компенсаций вкладчикам лишенного лицензии «Ак Банка» займется ВТБ и Сбербанк. По данным пресс-службы Агентства по страховнаию вкладов, за выплатой страхового возмещения на сумму около 22,9 миллиарда рублей могут обратиться порядка 30,7 тысяч вкладчиков, в том числе около 260 вкладчиков, имеющих счета для предпринимательской деятельности, на сумму около 23,5 миллиона рублей.
Вкладчик вправе обратиться за выплатой возмещения в любое подразделение своего банка-агента, указанное на официальном сайте Агентства в сети «Интернет».
«Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 11 апреля 2018 по 11 апреля 2019 года через ПАО Сбербанк и Банк ВТБ (ПАО), действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов», — говорится в сообщении.
Страховое возмещение будет осуществляться в 11 субъектах Российской Федерации, включая Самарскую область, Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург.
Напомним, в конце марта текущего года Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «АктивКапитал Банк». Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
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