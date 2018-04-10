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Олеся Балтусова рассказала о приостановке застройки исторического центра Казани
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Олеся Балтусова рассказала о приостановке застройки исторического центра Казани 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Распоряжением президента РТ Рустама Минниханова приостановлена застройка исторического центра Казани, сообщает «Татар-информ». Ожидается, что пока застройка «заморожена», рабочая группа создаст план предстоящих работ, где будут учтены не только развитие территории, но и культурная ценность. По словам помощника президента РТ Олеси Балтусовой, в рабочую группу войдут архитекторы города и представители администрации столицы Татарстана. Обсуждения станут проводить в серии тематических форсайт-сессий. Ранее Минниханов, действительно, говорил, что испытывает угрызения совести, когда видит высотки в центре. Таким образом, он, в том числе, критиковал работу главного архитектора столицы Татарстана.
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