Пик половодья придется на конец недели 

Подъем воды в Оке и трех ее притоках — Протве, Жиздре и Угре, за минувшие сутки заметно замедлился. В Оке вода поднялась на 122 сантиметра, до отметки 459 сантиметра от нуля гидропоста, в Угре — на 120 сантиметров, до отметки 548 сантиметров, в Протве — на 95 сантиметров, а в Жиздре — всего на 15. В Протве уровень воды сейчас составляет 566 сантиметров, а в Жиздре — 618. Оке до опасного уровня еще далеко. Он составляет 1350 сантиметров. Но трем ее притокам до критического уровня осталось не так много — от 189 до 354 сантиметров. В Малоярославецком районе 9 апреля половодье отрезало от большой земли пять деревень. Скорее всего, будет отрезана и деревня Староскаковское Дзержинского района. В этом случае для жителей деревни будет организована лодочная переправа. В Малоярославецком районе такие переправы уже действуют, сообщил 10 апреля на пресс-конференции заместителя начальника ГУ МЧС по Калужской области Виктора Федоренко. 10 апреля поступило сообщение об увеличении зоны подтопления в Обнинске. Сейчас в садоводческом товариществе «Электромонтажник» под водой находятся уже 30 дачных участков. Однако пик половодья еще не наступил. По словам заместителя начальника ГУ МЧС по Калужской области Виктора Федоренко, он ожидается 13-17 апреля.