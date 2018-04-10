Два двора Вологды уже вступили в борьбу за миллион рублей на благоустройство территории

Жители двух домов — на Ветошкина, 99 и Пошехонском шоссе, 9 — подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Эстафета развития, гармонии и общности», который проводит компания «ЭРГО» при поддержке Минстроя России . Главной наградой за победу является сертификат на 1 млн рублей на благоустройство двора.

Чтобы стать участником конкурса, нужно разместить заявку на сайте dvor.ergo.ru. При этом необходимо представить проект, реализованный на дворовой территории силами жильцов, разместить соответствующие фото или видео. Это могут быть детские площадки, цветочные арт-объекты, проведенные субботники или праздники и так далее. По задумке организаторов, представленный на конкурс проект должен нести практическую функцию, полезную для жильцов двора, или украшать придомовую территорию.

Жители дома на Ветошкина, 99, представили свою работу, которая позволила сделать двор светлым, удобным, безопасным. В прошлом году эта общая сразу для пяти домов территория была отремонтирована в рамках проекта «Городская среда». Но и сами жильцы сделали немало. Заявку они подали в номинации «Безопасный двор».

«Благодаря ремонту в рамках «Городской среды» мы получили прекрасную парковку на 50 мест. Теперь места хватает всем машинам. А нашими силами во дворе установлены энергосберегающие лампы, так что территория освещена. Также мы установили систему видеонаблюдения, шлагбаумы. Постоянно проводим праздники во дворе, на которые собираются все соседи. Мы очень подружились в ходе ремонтов и хотим продолжить нашу общую работу по преображению двора. Если победим в конкурсе, то выигранные средства направим на создание универсальной спортплощадки для детей. Детская площадка у нас есть, а спортивной не хватает», — рассказал старший по дому Ветошкина, 99, Андрей Шамбер.

Жители дома на Пошехонском шоссе, 9, представили на конкурс экологический проект, связанный с раздельным сбором мусора. Там установлены контейнеры для макулатуры и пластика, проходят эко-праздники с веселыми и познавательными играми и викторинами, обменом книгами, мастер-классами и чаепитием. Поддержать участников можно, поставив лайки понравившимся проектам.

Конкурсные работы принимаются по трем номинациям: «Спортивный двор», «Безопасный двор», «Уютный двор». Также проектом необходимо поделиться в соцсетях, используя хэштеги #спортдвор #уютныйдвор #безопасныйдвор.

Заявки принимаются до 18 мая. Затем конкурсные работы рассмотрит жюри, учтет голоса, поданные за каждый проект и определит победителей. Приз за 1 место составляет сумму до 1 млн рублей, за второе — до 500 тысяч рублей, третье место разделят между собой 6 дворов, которым отдано больше всего зрительских голосов. Они получат по 100 тысяч рублей.