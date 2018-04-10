В Москве пройдет форум-выставка «Госзаказ — за честные закупки»

Москве с 25 по 27 апреля пройдет XIV Всероссийский форум-выставка «Госзаказ — за честные закупки».

Ключевым событием форума-выставки станет пленарного заседания «20 лет закупкам в России : фундамент для искусственного интеллекта создан». Участники заседания обсудят вопросы: возможно ли использование в системе закупок модных информационных технологии, таких как «блокчейн» и «смарт-контракты»; каковы основные тенденции цифровизации контрактной системы; что надо сделать, чтобы ЕИС стала полноценной цифровой платформой закупок; насколько эффективно применение цифровых закупочных технологий в органах власти и государственных компаниях и корпорациях.

Отметим, что в 2018 году форум-выставка пройдет в четырнадцатый раз. В основу концепции мероприятия организаторами заложен процесс перевода закупочных процессов в электронное пространство.

Цифровизация закупок — тема, которая определяет главный вектор дискуссий деловой программы форума.

Также состоится дискуссия «Мгновенный эффект: корпоративные закупки в цифровом формате».

Кроме того в рабочую повестку форума включены темы: «Оцифровка контрактной системы: опыт и перспективы», «Электронные механизмы закупок лекарственных средств и медицинского оборудования — важный элемент социальной политики государства», «Малое предпринимательство в эпоху цифровых закупок», «Инновационные технологии на службе закупок: пилотные проекты и лучшие идеи».

Также на мероприятии обсудят такие вопросы, как решение проблемы закупок продуктов питания в социальных учреждениях, обеспечение честной закупки специальной техники, специфика закупки реставрационных работ и другие.

В программу форума будет включен медицинский кластер, посвященный закупкам в здравоохранении. На специальной сессии участники форума узнают о громких разоблачениях ФАС и ОНФ в сфере закупок.

Также участников ждут ежедневные мероприятия — Ярмарка вакансий «Госзаказ — кузница кадров», Ярмарка-презентация молодежных проектов «От стартапа до государственного проекта», Профессиональный лекторий Академии контрактных отношений, интерактивное тестирование на знание 44-ФЗ и 223-ФЗ. На площадке будет работать приемная проекта ОНФ «За честные закупки».

В мероприятии планирует принять участие более 6 тысяч человек из 60 регионов Российской Федерации.