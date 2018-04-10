В Пекине открылся 10-й диалог между политическими партиями Китая и Великобритании

На открытии диалога заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао зачитал поздравительное послание Си Цзиньпина и выступил с речью.

В своем выступлении Сун Тао отметил, что политические партии и политики двух стран должны со стратегической точки зрения укреплять политическое ориентирование, стимулировать взаимное сотрудничество, активизировать диалог и контакты между двумя сторонами.

Он также выразил надежду, что стороны смогут углубить обмены во время нынешнего диалога, внести новый вклад в «золотую эру» китайско-британских отношений, общими усилиями создать прекрасное будущее двусторонних отношений.

Глава секретариата кабинета министров Великобритании Дэвид Лидингтон зачитал поздравительное письмо премьер-министра Т. Мэй и выступил с речью.

Д. Лидингтон сказал, что Великобритания рассматривает Китай как важного партнера в процессе выхода страны из состава ЕС и надеется на достижение больших результатов в «золотую эру» британско-китайских отношений.

Он также призвал стороны к углублению политического взаимодоверия, содействию двустороннему сотрудничеству в торговой, инвестиционной, культурной и других областях. -0-