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В Пекине открылся 10-й диалог между политическими партиями Китая и Великобритании
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В Пекине открылся 10-й диалог между политическими партиями Китая и Великобритании 

ИА Синьхуа 24 минуты назад
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направили поздравительные послания в адрес мероприятия.
На открытии диалога заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Сун Тао зачитал поздравительное послание Си Цзиньпина и выступил с речью.
В своем выступлении Сун Тао отметил, что политические партии и политики двух стран должны со стратегической точки зрения укреплять политическое ориентирование, стимулировать взаимное сотрудничество, активизировать диалог и контакты между двумя сторонами.
Он также выразил надежду, что стороны смогут углубить обмены во время нынешнего диалога, внести новый вклад в «золотую эру» китайско-британских отношений, общими усилиями создать прекрасное будущее двусторонних отношений.
Глава секретариата кабинета министров Великобритании Дэвид Лидингтон зачитал поздравительное письмо премьер-министра Т. Мэй и выступил с речью.
Д. Лидингтон сказал, что Великобритания рассматривает Китай как важного партнера в процессе выхода страны из состава ЕС и надеется на достижение больших результатов в «золотую эру» британско-китайских отношений.
Он также призвал стороны к углублению политического взаимодоверия, содействию двустороннему сотрудничеству в торговой, инвестиционной, культурной и других областях. -0-
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