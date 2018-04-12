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Овощи и авиабилеты подорожают из-за падения рубля
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Овощи и авиабилеты подорожают из-за падения рубля 

Все новости Новосибирской области 48 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Нынешняя волатильность (изменчивость — прим. Ред.) курсов валют не окажет сильного воздействия на инфляцию. По мнению макроэкономистов, опрошенных «Известиями», в целом по рынку снижающийся курс рубля приведет к росту цен не более чем на 1%.
Напомним, что 9 апреля в ходе торгов на «Московской бирже» евро превысил показатель 72 рублей впервые с 3 августа 2017 года и составил 72,74 рубля за единицу европейской валюты. А доллар превысил отметку 59 рублей, прибавив к предыдущему уровню 1,14 рубля. Рубль серьезно ослаб после того, как Минфин США объявил о введении санкций против 24 россиян (Дерипаски, Вексельберга, Керимова, Костина, Миллера и других), нескольких российских компаний (En+, «РУСАЛ», «ГАЗ» и другие). Макроаналитик «Райффайзенбанка» Станислав Мурашов считает, что нынешнее ослабление российской валюты — во многом спекулятивное. По его словам, ситуация выровняется через две недели, а курс закрепится на отметке в 67 рублей за доллар. «В целом по году даже в случае дальнейшего роста инфляции она составит не более 3,7%», — прогнозируют в банке. Однако эксперты предупреждают, что на некоторые категории товаров и услуг цены все же могут вырасти, в частности на плодоовощную продукцию, которая ввозится из-за рубежа, а также на международные авиаперелеты. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «Ослабление рубля неприведет к резкому росту цен».
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