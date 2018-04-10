Александр Ткачев и Юрий Берг обсудили развитие АПК Оренбуржья

Как сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Оренбуржья, Александр Ткачев отметил хорошие темпы развития АПК региона.

— Сегодня доля сельского хозяйства Оренбургской области в валовом региональном продукте превышает десять процентов, что вдвое выше показателя по России . Важно отметить, что в прошлом году объем сельхозпроизводства повысился на 7,4 процента по сравнению с 2016 годом, а растениеводстве рост составил почти 20 процентов. Мы надеемся, что темпы роста будут продолжены, — сообщил Александр Ткачев.

Глава ведомства добавил, что эти результаты наглядно демонстрируют эффективность мер господдержки. Юрий Берг рассказал Александру Ткачеву, что аграрии области в прошлом году собрали 4,2 миллиона тонн зерна, что на 34 процента выше уровня 2016 года.

— Рекордный урожай — это результат планомерной работы в сельском хозяйстве нашего региона. По опыту каждый аграрий знает, что эффективны только те хозяйства, где неукоснительно соблюдают необходимые технологии и сроки работ, не экономят на семенном фонде и удобрениях. Мы уделяем пристальное внимание обновлению технопарка и соблюдению агротехнологий, развитию мелиорации, наращиваем площадь посева озимых культур — «гарантийного фонда» оренбургского урожая, — сказал Юрий Берг.

По словам губернатора, сегодня Оренбуржье завершает подготовку к посевной кампании. Структура посевных площадей проработана — акцент сделан на увеличении площади сева засухоустойчивых культур, на увеличение озимого клина. Весной в Оренбургской области предстоит посеять во всех категориях хозяйств 3,27 миллиона гектаров яровых культур. Вся посевная площадь составит 4,25 миллиона гектаров, что выше уровня прошлого года.

Озимые зерновые культуры посеяны на площади 638,7 тысяч гектаров. Запасы ГСМ на проведение весенне-полевых работ сохраняются на уровне прошлого года. Семенами для весеннего сева хозяйства обеспечены полностью — заготовлено 339,3 тысячи тонн или 106 процентов от потребности, сельхозтехника к весенне-полевым работам готова.

Участники встречи обсудили ход посевной кампании, государственную поддержку регионального АПК, а также льготное кредитование аграриев. В Оренбургской области на 29 марта на проведение сезонных полевых работ выдано кредитов на сумму 911 миллионов рублей, что на 45 процентов выше уровня прошлого года. На льготные краткосрочные кредиты в соответствии с Планом льготного кредитования в 2018 году региону предусмотрено 231 миллион рублей.

Александр Ткачев сообщил, что Минсельхозом России принято решение о включении в реестр 265 заявок от 223 заемщиков области, планирующих заключить кредитные договоры на получение льготных краткосрочных кредитов на общую сумму два миллиарда рублей. Министр обратил особое внимание, что 165 из 265 заявок относятся к представителям малых форм хозяйствования.

— Поддержка фермеров для нас является особым приоритетом, и удовлетворение их запросов мы держим на пристальном контроле, — сообщил Александр Ткачев.

Стороны также обсудили возможность восстановления государственной аккредитации ряда образовательных программ Оренбургского государственного аграрного университета, развитие мелиорации и ввод в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.