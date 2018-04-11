После захвата «Норда» украинские рыбаки перестали выходить в море: боятся России 

Задержание российского судна «Норд» украинскими пограничниками имело неожиданные последствия: украинские рыбаки из Геническа, Скадовска, Железного Порта Херсонской области остались без работы. А цена на рыбу в Херсонской области резко взлетела.
Причиной этого «безрыбья» в разгар путины стал страх украинских рыбаков выходить в море. И как сообщает херсонский политик Алексей Журавко, опасения рыбаков искусственно подогреваются представителями украинских спецслужб. Якобы СБУ предупредило херсонских рыбаков, что в случае выхода в море российские пограничники их будут задерживать, арестовывать судна и отбирать улов. «Сегодня мне стала поступать информация от рыбаков. Они боятся выходить на рыбный промысел. Так как их украинские силовые службы, пограничники и другие предупреждают, что в случае выхода моряков в море их будут ждать проблемы со стороны российских пограничников, а именно: задержание судна, аресты экипажей, изъятие продукции, и осуждение. И добавляют, что Украина не будет им помогать»
Наглядевшись на действия собственных властей, украинские моряки уверены, что именно так и будет. Мол, на пиратство можно ответить только пиратством. И никто им не поможет. Вот и сидят рыболовы на берегу в ожидании, когда ситуация прояснится. Алексей Журавко через своих знакомых в Крыму пытался выяснить, есть ли указание с российской стороны захватывать украинские рыболовные суда? Выяснилось, что таких намерений ни у кого не было. Более того, «россияне отдали распоряжение в случае каких-то неприятностей в море любыми путями оказывать содействие в случае чрезвычайных ситуаций.». Однако рыбаки экс-депутату Верховной Рады не верят и в море не спешат. В результате, непоняnно, как они будут содержать свои семьи. «Вот к чему привела сегодняшняя власть. Хочу задать вопрос, за счет чего будут жить рыбаки и их семьи? Кто будет компенсировать убытки и другие расходы?! За что не берется эта кровавая хунта, страдает только простой народ!» — написал политик на своей странице в соцсети.
Между тем, информацию о том, что с украинской стороны в море перестали выходить суда, подтверждают и в Крыму. Как описывал ситуацию крымский журналист Олег Крючков, отправившийся с рейдом в Азовское море: «Думали хоть один украинский корабль или судно увидим, но нет. Пустой горизонт. Самое смешное, что уже больше недели из украинских портов на Азове даже ржавая баржа выйти боится.» Между тем с российской стороны «тюлечная страда» продолжается. Придется жителям Херсонской области рыбку в Ростове закупать.
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