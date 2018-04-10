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О космосе и земляках: школьники из отряда «Беляевцы Вологодчины» встретились с российским космонавтом
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О космосе и земляках: школьники из отряда «Беляевцы Вологодчины» встретились с российским космонавтом 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Встреча прошла в школе № 35, которая носит имя нашего земляка, летчика-космонавта Павла Беляева, где уже 18 лет существует школьный отряд «Беляевцы Вологодчины». Ребят навестил летчик-космонавт Анатолий Иванишин, участник основных космических экспедиций МКС-29/МКС-30. Звездный гость приехал на два дня раньше Дня космонавтики. В школе за круглым столом он пообщался с участниками клуба «Беляевцев».
«Это приятный сюрприз для школы. Ребята с Анатолием Иванишиным собрались за круглым столом. Школьники задавали вопросы обо всем, что их интересовало. Так ребята спрашивали о том, легко ли происходит адаптация на земле после невесомости и о том, как лечится пилот в космосе, если вдруг заболеет», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 35 Татьяна Румянцева.
Анатолий Иванишин приехал в Вологду, на родину Павла Беляева, по приглашению Ростелекома и Министерства внутренних дел. Павла Ивановича он называет своим старшим товарищем, хоть ему и не довелось служить с ним. Сегодня вместе со школьниками Анатолий Алексеевич возложил цветы к памятнику Беляеву.
«Подрастающее поколение в Вологде проявляет заинтересованность к космосу и это очень радует. Общались больше часа. Ребята спрашивали и про корабль, про станцию, про эксперименты в космосе. Интересная получилась беседа», — рассказал летчик-космонавт Анатолий Иванишин.
Новую смену в космический отряд в школе примут 12 апреля. Это всегда торжественная церемония с участием гостей из Звездного городка и космодрома Плесецк.
А сегодня следующим пунктом визита летчика-космонавта Анатолия Иванишина в Вологду станет сеанс связи с МКС. Он состоится в здании Ростелекома, в 15.30. Поговорить с пилотами, которые находятся на околоземной орбите, придут участники отряда «Беляевцы Вологодчины».
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