О космосе и земляках: школьники из отряда «Беляевцы Вологодчины» встретились с российским космонавтом

Встреча прошла в школе № 35, которая носит имя нашего земляка, летчика-космонавта Павла Беляева , где уже 18 лет существует школьный отряд «Беляевцы Вологодчины». Ребят навестил летчик-космонавт Анатолий Иванишин , участник основных космических экспедиций МКС-29/МКС-30. Звездный гость приехал на два дня раньше Дня космонавтики. В школе за круглым столом он пообщался с участниками клуба «Беляевцев».

«Это приятный сюрприз для школы. Ребята с Анатолием Иванишиным собрались за круглым столом. Школьники задавали вопросы обо всем, что их интересовало. Так ребята спрашивали о том, легко ли происходит адаптация на земле после невесомости и о том, как лечится пилот в космосе, если вдруг заболеет», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 35 Татьяна Румянцева

Анатолий Иванишин приехал в Вологду , на родину Павла Беляева, по приглашению Ростелекома Министерства внутренних дел . Павла Ивановича он называет своим старшим товарищем, хоть ему и не довелось служить с ним. Сегодня вместе со школьниками Анатолий Алексеевич возложил цветы к памятнику Беляеву.

«Подрастающее поколение в Вологде проявляет заинтересованность к космосу и это очень радует. Общались больше часа. Ребята спрашивали и про корабль, про станцию, про эксперименты в космосе. Интересная получилась беседа», — рассказал летчик-космонавт Анатолий Иванишин.

Новую смену в космический отряд в школе примут 12 апреля. Это всегда торжественная церемония с участием гостей из Звездного городка и космодрома Плесецк

А сегодня следующим пунктом визита летчика-космонавта Анатолия Иванишина в Вологду станет сеанс связи с МКС. Он состоится в здании Ростелекома, в 15.30. Поговорить с пилотами, которые находятся на околоземной орбите, придут участники отряда «Беляевцы Вологодчины».