На Красноармейском и Маяковском спусках набережной высадят футбольные клумбы

В преддверии чемпионата мира по футболу в Самаре обустроят особые клумбы. На Маяковском и Красноармейском спусках высадят футбольные цветники.

— В центре будет мяч из белых и фиолетовых петуний. Также клумбы украсят желтые бархатцы и алая сальвия, — рассказала инженер по экологическому надзору и озеленению муниципального предприятия «Самарская набережная» Екатерина Панина

Первую футбольную композицию площадью 67 квадратных метров начнут высаживать в начале мая на Маяковском спуске. В середине месяца огромный «цветочный» мяч появится на Красноармейском спуске набережной.

Площадь цветников, которые в этом году высадят в городе, составит 32000 квадратных метров. Сейчас специалисты готовят посадочный материал с учетом резерва.