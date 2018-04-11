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На Красноармейском и Маяковском спусках набережной высадят футбольные клумбы
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На Красноармейском и Маяковском спусках набережной высадят футбольные клумбы 

63.ru 44 минуты назад
Фото: 63.ru
В преддверии чемпионата мира по футболу в Самаре обустроят особые клумбы. На Маяковском и Красноармейском спусках высадят футбольные цветники.
— В центре будет мяч из белых и фиолетовых петуний. Также клумбы украсят желтые бархатцы и алая сальвия, — рассказала инженер по экологическому надзору и озеленению муниципального предприятия «Самарская набережная» Екатерина Панина.
Первую футбольную композицию площадью 67 квадратных метров начнут высаживать в начале мая на Маяковском спуске. В середине месяца огромный «цветочный» мяч появится на Красноармейском спуске набережной.
Площадь цветников, которые в этом году высадят в городе, составит 32000 квадратных метров. Сейчас специалисты готовят посадочный материал с учетом резерва.
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