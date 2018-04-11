Катер на водной подушке будет перевозить людей через Оку во время половодья в Озерах

«Катер на воздушной подушке будет перевозить людей через Оку во время половодья в Озерах. В этом году для транспортировки пассажиров ГБУ МО „Мосавтодор“ арендовал у МБУ „Химспас“ катер на воздушной подушке „Хивус-10“. Данный катер пригоден для круглогодичного использования, он может перемещаться как по водной, так и по ледяной поверхности, но по большей части применяется для экстренной перевозки людей. Его вместимость составляет по воде до пяти человек, по льду до 10 человек», — говорится в сообщении.

После окончания ледохода пассажиров будет перевозить теплоход «Москва», вместимость которого — 120 человек.

9 апреля в связи с поднятием уровня воды временно перекрыто движение на понтонном мосту через реку Ока в Озерах для автомобильного транспорта и пешеходов. «Во избежание образования дефектов конструкции мостового сооружения в период весеннего паводка и ледохода ежегодно производится отсоединение моста от береговых опор и вывод его в затон», — сообщил начальник производственного комплекса «Луховицкое ДЭУ» ГБУ МО «Мосавтодор» Сергей Потапов

Население Озер составляет 25 тыс. человек, на другом берегу Оки проживает порядка 4,6 тыс. человек. Протяженность объездного пути составляет около 70 км.