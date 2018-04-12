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конференция «Москва — территория экспорта»
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конференция «Москва — территория экспорта» 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: За Калужской заставой
В столице зарегистрировано более 4700 экспортных компаний, поставляющих продукцию в 189 стран мира. Москва — экспортер номер один среди российских регионов. В столице зарегистрировано более 4700 экспортных компаний, поставляющих продукцию в 189 стран мира. Какие товары Москва предлагает на экспорт? Какие меры поддержки экспортных компаний действуют в городе? И главное: какие возможности выхода на зарубежные рынки есть у московских компаний? Эти и другие ключевые вопросы ВЭД 16 апреля обсудят в Цифровом Деловом Пространстве руководители крупнейших экспортных предприятий Москвы, предприниматели, эксперты и представители столичных властей. Организатор конференции — Московский экспортный центр.
О программах Правительства Москвы по поддержке экспортно-ориентированных компаний расскажут Алексей Фурсин, руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, и Михаил Лопухов, руководитель Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Модераторами пленарной сессии станут Сурен Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты, и Кирилл Ильичев, генеральный директор Московского экспортного центра, приступивший к руководству столичным институтом развития экспорта в апреле текущего года.
Тренды электронной торговли обсудят эксперты Alibaba.com, Best of Partners (Сбербанк) и ВТБ Бизнес-коннект. В рамках конференции Московский экспортный центр анонсирует пилотный проект по выводу московских компаний на рынок e-commerce.
Ответы на главные вопросы, связанные с таможенным оформлением, логистикой, налоговым законодательством и финансовым управлением в сфере ВЭД, предложат представители DHL Express, V. I. G.Trans, Сбербанка, ПРАВОВЕСТ Аудит и ГК Континент.
Опытом выхода на зарубежные рынки, экспертизой в сфере международного маркетинга и продаж поделятся участники программы «Сделано в Москве», представители профильных ассоциаций и эксперты ВЭД.
Организаторы уверены, что мотивирующий опыт московских экспортеров вместе с поддержкой, предоставляемой городом, в будущем поможет сотням компаний реализовать себя на международных рынках.
Участие бесплатное.
Регистрация на конференцию: https://mec.timepad.ru/event/693770/
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