конференция «Москва — территория экспорта»

В столице зарегистрировано более 4700 экспортных компаний, поставляющих продукцию в 189 стран мира. Москва — экспортер номер один среди российских регионов. В столице зарегистрировано более 4700 экспортных компаний, поставляющих продукцию в 189 стран мира. Какие товары Москва предлагает на экспорт? Какие меры поддержки экспортных компаний действуют в городе? И главное: какие возможности выхода на зарубежные рынки есть у московских компаний? Эти и другие ключевые вопросы ВЭД 16 апреля обсудят в Цифровом Деловом Пространстве руководители крупнейших экспортных предприятий Москвы, предприниматели, эксперты и представители столичных властей . Организатор конференции — Московский экспортный центр.

О программах Правительства Москвы по поддержке экспортно-ориентированных компаний расскажут Алексей Фурсин , руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, и Михаил Лопухов , руководитель Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Модераторами пленарной сессии станут Сурен Варданян , вице-президент Московской торгово-промышленной палаты, и Кирилл Ильичев, генеральный директор Московского экспортного центра, приступивший к руководству столичным институтом развития экспорта в апреле текущего года.

Тренды электронной торговли обсудят эксперты Alibaba.com , Best of Partners ( Сбербанк ) и ВТБ Бизнес-коннект. В рамках конференции Московский экспортный центр анонсирует пилотный проект по выводу московских компаний на рынок e-commerce.

Ответы на главные вопросы, связанные с таможенным оформлением, логистикой, налоговым законодательством и финансовым управлением в сфере ВЭД, предложат представители DHL Express, V. I. G.Trans, Сбербанка, ПРАВОВЕСТ Аудит и ГК Континент.

Опытом выхода на зарубежные рынки, экспертизой в сфере международного маркетинга и продаж поделятся участники программы «Сделано в Москве», представители профильных ассоциаций и эксперты ВЭД.

Организаторы уверены, что мотивирующий опыт московских экспортеров вместе с поддержкой, предоставляемой городом, в будущем поможет сотням компаний реализовать себя на международных рынках.

Участие бесплатное.

Регистрация на конференцию: https://mec.timepad.ru/event/693770/