Глава Домодедова объявил о кадровых перестановках в администрации горокруга

На оперативном совещании в администрации подмосковного Домодедова глава городского округа Александр Двойных представил новых руководителей ряда городских предприятий и учреждений, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Из декретного отпуска вышла Наталья Богачева — председатель комитета по экономике, Ольга Кузнецова , ее заместитель, будет возглавлять отдел экономики. Из территориального блока на должность заместителя председателя комитета по экономике — начальника отдела инвестиций назначен Павел Горохов », — сказал Двойных.

Он также добавил, что на пост председателя комитета по культуре, делам молодежи и спорта назначен Александр Епишин, ранее работавший в должности генерального директора «ТВ–Домодедово» и газеты «Призыв». Новым генеральным директором назначена Юлия Костюк, возглавлявшая городской парк культуры и отдыха «Елочки», а новым директором парка стала Екатерина Богданова , прежде работавшая заместителем директора.

«Вот с такими структурными изменениями мы входим в новую неделю. Уверен, что у новых руководителей большие планы, хорошие амбиции по реализации поставленных перед ними задач», — подчеркнул Двойных.