Глава Домодедова объявил о кадровых перестановках в администрации горокруга 

На оперативном совещании в администрации подмосковного Домодедова глава городского округа Александр Двойных представил новых руководителей ряда городских предприятий и учреждений, сообщается на сайте администрации горокруга.
«Из декретного отпуска вышла Наталья Богачева — председатель комитета по экономике, Ольга Кузнецова, ее заместитель, будет возглавлять отдел экономики. Из территориального блока на должность заместителя председателя комитета по экономике — начальника отдела инвестиций назначен Павел Горохов», — сказал Двойных.
Он также добавил, что на пост председателя комитета по культуре, делам молодежи и спорта назначен Александр Епишин, ранее работавший в должности генерального директора «ТВ–Домодедово» и газеты «Призыв». Новым генеральным директором назначена Юлия Костюк, возглавлявшая городской парк культуры и отдыха «Елочки», а новым директором парка стала Екатерина Богданова, прежде работавшая заместителем директора.
«Вот с такими структурными изменениями мы входим в новую неделю. Уверен, что у новых руководителей большие планы, хорошие амбиции по реализации поставленных перед ними задач», — подчеркнул Двойных.