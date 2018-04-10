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Цена санкций. Как сильно обвалится рубль
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Цена санкций. Как сильно обвалится рубль 

Forbes.ru 39 минут назад
Рубль продолжил падение к доллару и евро на фоне массовых распродаж на финансовых рынках из-за новых санкций США. Во вторник, 10 апреля, курс доллара вырос на сессии Московской биржи до максимального уровня c ноября 2016 года, достигнув отметки 63,9 рублей. К 14.30 мск его курс составил 63,09 рублей, что на 3,9% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Евро сегодня достигал отметки 78,6 рублей — это максимум с февраля 2016 года. К 14.30 мск европейская валюта торговалась на уровне 77,9 рублей — плюс 4,3% с начала сессии.
Всего с 6 апреля, когда Минфин США объявил о новых санкциях против России, рубль потерял более 9% к доллару и евро. Цены на нефть, между тем, идут вверх. Фьючерсы на смесь Brent с начала торгов во вторник подорожали на 1,35% до $69,58 за баррель.
Санкционный удар
В ближайшую неделю на финансовых рынках будет сохраняться повышенная волатильность — инвесторы продолжат распродажи рублевых активов, отыгрывая новые санкции США, а также их возможное ужесточение, говорит главный главный экономист по России и СНГ банка ING Дмитрий Полевой.
Так, Конгресс США подготовил акт «О солидарности с Великобританией против нарушений России», который предусматривает введение полного запрета для американских инвесторов на любые операции с российским госдолгом. Под санкции, согласно документу, попадают облигации, выпущенные Минфином РФ, Центробанком или от имени Фонда национального благосостояния, которые имеют срок обращения больше 14 дней, а также долговые бумаги 7 госбанков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и ВЭБа. Законопроект был размещен в единой базе документов Конгресса США 5 апреля.
В понедельник, 9 апреля, российский долговый рынок понес значительные потери: доходности суверенных еврооблигаций выросли в среднем на 25 базисных пунктов, а корпоративных — на 50 б.п., отмечается в отчете «Уралсиба» от 10 апреля. Кривая ОФЗ поднялась на 40 б.п. на коротком участке и на 20–25 б.п. — на дальнем, а оборот по этим бумагам вырос более чем втрое по сравнению с обычным торговым днем.
Негативный настрой инвесторов на долговом рынке усиливает давление на рубль, подчеркивает главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. По его словам, если в 2014 году обвальное падение рубля смогла спровоцировать только комбинация негативного внешнего фона и низких цен на нефть, то сейчас российская валюта слабеет только из-за фактора санкций. «Растущие цены на нефть, а также комплекс благоприятных макроэкономических условий и размеры резервов оказывают стабилизирующее влияние на курс рубля, не давая ему упасть сильно», — говорит эксперт.
Впрочем, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко считает, что ситуация на финансовых рынках может усугубиться, если курс доллара достигнет уровней 65-66 рублей. «При этих значениях может начаться отток керри-трейдеров, которые до этого спокойно сидели в рублевых гособлигациях. В этом случае пожар на валютном рынке усилится. Предсказать, где будет пик, невозможно», — заключает он.
Покупать ли валюту?
Пока на валютном рынке наблюдается повышенная волатильность — не стоит совершать каких-либо действий с рублем, убежден главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Олег Кузьмин. «Тем, кто собирается в отпуск в мае, лучше сейчас ничего не делать и наблюдать за развитием ситуации. Нужно дождаться, когда рынок отыграет негатив от санкций», — поясняет эксперт.
По его словам, фундаментальные факторы, главный из которых — цена на нефть, смогут поддержать рубль после снижения волатильности. «Наш прогноз по среднему курсу доллара на этот год — 59 рублей при стоимости барреля нефти в $55», — напоминает Кузьмин.
В свою очередь, Ярослав Лисоволик допускает, что при снижении внешней напряженности, связанной с санкциями, и сохранением текущих цен на нефть курс рубля вполне может вернуться в диапазон 58-60 рублей за доллар.
Георгий Ващенко соглашается, что если цена на нефть останется в диапазоне $65-70 рублей, то в среднесрочной перспективе курс доллара будет стремиться обратно в диапазон 58-60 рублей. Правда, он вряд ли попадет в этот ценовой коридор в апреле, резюмирует финансист.
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