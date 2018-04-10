«Массы взволновались»: в некоторых екатеринбургских банках спрос на доллар вырос в полтора раза

За два дня доллар подорожал сразу на пять рублей. Сейчас за американскую валюту на бирже дают чуть больше 63 рублей, а ещё в пятницу она стоила лишь 58 рублей. Евро на данную минут стоит 77,7 рубля, а в конце прошлой недели был 71,36. Таких показателей не было с конца 2016 года.

E1.RU пообщался с представителями банков, но ситуация в обменниках разная. К примеру, в СКБ-банке нам заявили, что ажиотажа нет и спрос вполне обычный.

— Реально у людей нет свободных денег, чтобы срочно купить на них валюту, — отметил пресс-секретарь СКБ-банка Андрей Ермоленко.

В обменниках «Нейвы» спрос на валюту выше, чем в обычные дни.

— Да, повышенный спрос на обмен валюты. Кто-то продаёт пока курс высокий. Кто-то, наоборот, в панике покупает. Вчера ещё более-менее было, а сегодня чувствуется, что широкие народные массы взволновались. Но пока не сильно повышенный спрос — процентов на 40–50 больше, чем в спокойные дни. Бывали периоды и покруче, — отметил Павел Ефремов , председатель правления банка «Нейва»

Директор екатеринбургского филиала брокерского дома «Открытие» Виктор Немихин считает, что вскоре рост курса доллара должен остановиться.

— Уровень в 61 рубль мы прошли, а вот 63 рубля за доллар пока не смогли. Вероятно, что мы тут остановимся. Следующие важные уровни — 65 и 67 рублей. Выше я пока не вижу. При этом резкого отскока к ценам, которые были на той неделе, я не жду. Всё дело в том, что в последние два дня были очень большие объёмы покупки евро и доллара, — проанализировал ситуацию Виктор Немихин.