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Байкальский регион могут включить в ведение Минвостокразвития после формирования кабмина
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Байкальский регион могут включить в ведение Минвостокразвития после формирования кабмина 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера прорабатывает вопрос о распространении ответственности Минвостокразвития на Байкальский регион. Перераспределение функций может произойти после формирования нового правительства в мае 2018 года, сообщил ТАСС во вторник председатель комитета Олег Мельниченко.
"Дальний Восток и Байкальский регион (Иркутская область, Забайкалье и Бурятия — прим. ТАСС) исторически были одним экономическим макрорегионом. Также программа развития Дальнего Востока предусматривает развитие и Байкальского региона в том числе. Сейчас на уровне комитета Совета Федерации с консультациями профильных министерств идет обсуждение вопроса о включении Байкальского региона в ведение Минвостокразвития. Окончательное решение, скорее всего, будет приниматься после формирования правительства в мае", — сказал Мельниченко.
Председатель комитета уже встречался с руководителями Минвостокразвития и Минэкономразвития, которые заявили, что одобряют проект перераспределения полномочий. «В Министерстве экономического развития, которое сейчас курирует Байкальский регион, согласны, что необходимо передать полномочия, но считают важным во время передачи сохранить программы, которые уже реализуются. Они предлагают их интегрировать в единый план. Позиция Минвостокразвития в том, что необходимо консолидировать усилия по развитию макрорегиона, они согласны с подходом Минэкономразвития в части существующих программ», — уточнил он.
Мельниченко добавил, что в ближайшее время проинформирует председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко о достигнутых договоренностях. Далее вопрос выведут на согласование на уровне курирующих регионы вице-премьеров правительства.
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