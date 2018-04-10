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Эксперт прокомментировал рост курсов иностранных валют
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Эксперт прокомментировал рост курсов иностранных валют 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Дальнейшая ситуация с рублем будет зависеть от масштабов вывода иностранными инвесторами средств из российских активов, номинированных в рублях. Такое мнение высказал главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин.
"После введения санкций многие инвесторы и спекулянты запрашивают консультации у юристов на предмет оценки дальнейших действий на рынке: насколько они могут дальше продолжать работать на бирже, по каким бумагам и в каком объеме совершать сделки с российскими активами. Соответственно, если результат консультаций будет заключаться в рекомендации не связываться с российскими активами, то спрос на доллар США локально увеличится, и мы можем увидеть курс доллара в районе 70 рублей", — отметил он в разговоре с RT.
С другой стороны, специалист отметил, что ЦБ своими операциями может удержать валютный курс от резких колебаний.
В настоящий момент официальный курс евро к рублю, установленный Банком России, вырос на 4,97 рубля. Европейская валюта продается по цене 76,85 рубля за единицу. Вырос также и доллар, его стоимость составляет 62,36 рубля. Стоимость бивалютной корзины на 11 апреля выросла на 4,32 рубля. Она составляет 68,88 рубля.
Накануне из-за резкого падения курса рубля российские бизнесмены потеряли более 12 миллиардов долларов. Причиной стали новые санкции США. За два дня действия ограничений убытки составили более 17 миллиардов долларов. Принятые Штатами меры также отразились на фондовом рынке России.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России пока не видит рисков для финансовой стабильности России.
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