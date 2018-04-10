Эксперт прокомментировал рост курсов иностранных валют

Дальнейшая ситуация с рублем будет зависеть от масштабов вывода иностранными инвесторами средств из российских активов, номинированных в рублях. Такое мнение высказал главный инвестиционный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин

"После введения санкций многие инвесторы и спекулянты запрашивают консультации у юристов на предмет оценки дальнейших действий на рынке: насколько они могут дальше продолжать работать на бирже, по каким бумагам и в каком объеме совершать сделки с российскими активами. Соответственно, если результат консультаций будет заключаться в рекомендации не связываться с российскими активами, то спрос на доллар США локально увеличится, и мы можем увидеть курс доллара в районе 70 рублей", — отметил он в разговоре с RT.

С другой стороны, специалист отметил, что ЦБ своими операциями может удержать валютный курс от резких колебаний.

В настоящий момент официальный курс евро к рублю, установленный Банком России, вырос на 4,97 рубля. Европейская валюта продается по цене 76,85 рубля за единицу. Вырос также и доллар, его стоимость составляет 62,36 рубля. Стоимость бивалютной корзины на 11 апреля выросла на 4,32 рубля. Она составляет 68,88 рубля.

Накануне из-за резкого падения курса рубля российские бизнесмены потеряли более 12 миллиардов долларов. Причиной стали новые санкции США . За два дня действия ограничений убытки составили более 17 миллиардов долларов. Принятые Штатами меры также отразились на фондовом рынке России