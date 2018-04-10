Сезон активности клещей начался в России

Почти 800 жителей страны уже стали жертвами укусов клещей в этом году. Кровопийцы проявили активность в 35 регионах страны. В Вологодской области пока таких случаев не зарегистрировано, рассказали корреспонденту «Вологда.РФ» в региональном управлении Роспотребнадзора

При этом о мерах профилактики уже стоит позаботиться. В нашем регионе клещи «проснутся» совсем скоро. Как правило, это происходит, когда дневные температуры устанавливаются на уровне +3, +5 градусов.

Клещи опасны тем, что после присасывания могут заразить человека клещевым энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом и другими инфекциями. Чаще всего клещевой энцефалит медики обнаруживают в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальне-Восточном регионах. В прошлом году в Вологодской области 64 человека заболели клещевым энцефалитом. Как правило, кровопийц вологжане подцепляли на дачных участках и в лесу.