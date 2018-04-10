Сезон активности клещей начался в России 

Почти 800 жителей страны уже стали жертвами укусов клещей в этом году. Кровопийцы проявили активность в 35 регионах страны. В Вологодской области пока таких случаев не зарегистрировано, рассказали корреспонденту «Вологда.РФ» в региональном управлении Роспотребнадзора.
При этом о мерах профилактики уже стоит позаботиться. В нашем регионе клещи «проснутся» совсем скоро. Как правило, это происходит, когда дневные температуры устанавливаются на уровне +3, +5 градусов.
Клещи опасны тем, что после присасывания могут заразить человека клещевым энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом и другими инфекциями. Чаще всего клещевой энцефалит медики обнаруживают в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальне-Восточном регионах. В прошлом году в Вологодской области 64 человека заболели клещевым энцефалитом. Как правило, кровопийц вологжане подцепляли на дачных участках и в лесу.
Чтобы избежать встречи с паразитом, специалисты рекомендуют носить одежду, которая будет препятствовать проникновению клеща через воротник, применять репелленты. В Вологде весной и летом от клещей обработают 704,54 га. Специальный раствор распространят на зеленые насаждения и траву в парках и скверах областной столицы. Также в регион уже поступила первая партия вакцины против клещевого энцефалита. На Вологодчину доставлено 48 тысяч доз.