Обнаружены новые данные по Ан-148 

10 апреля группа сотрудников Ногинского спасательного центра МЧС России повторно осмотрела место крушения самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Решение об обследовании территории было принято после сообщения об оставшихся на грунте фрагментах лайнера и личных вещах погибших пассажиров.
Эту информацию в интернете распространила дочь одной из погибших Юлия Синицына.
— 6 апреля я поехала на место крушения, чтобы положить цветы к мемориалу, — рассказала она. — Когда я шла по полю, увидела большое количество фрагментов самолета, личных вещей, а также человеческих тел.
Совместно с сотрудниками МЧС к работе подключились представители Следственного комитета.
— В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, организованы дополнительные осмотры места происшествия, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. — Продолжается проведение судебных экспертиз. Вокруг места катастрофы организовано круглосуточное дежурство полицейских.
Кроме того, на место крушения Ан-148 приехал губернатор Оренбургской области Юрий Берг. По его словам, все необходимые работы продолжатся по мере того, как будет оттаивать земля.
Напомним, что пассажирский самолет Ан-148, летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля буквально через несколько минут после вылета из столичного аэропорта «Домодедово». На борту находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. Официальной причиной крушения названа неисправность датчиков, показывавших скорость движения самолета.