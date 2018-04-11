Обнаружены новые данные по Ан-148

10 апреля группа сотрудников Ногинского спасательного центра МЧС России повторно осмотрела место крушения самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». Решение об обследовании территории было принято после сообщения об оставшихся на грунте фрагментах лайнера и личных вещах погибших пассажиров.

Эту информацию в интернете распространила дочь одной из погибших Юлия Синицына

— 6 апреля я поехала на место крушения, чтобы положить цветы к мемориалу, — рассказала она. — Когда я шла по полю, увидела большое количество фрагментов самолета, личных вещей, а также человеческих тел.

— В связи с появлением объективной возможности, обусловленной таянием снега, организованы дополнительные осмотры места происшествия, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко . — Продолжается проведение судебных экспертиз. Вокруг места катастрофы организовано круглосуточное дежурство полицейских.

Кроме того, на место крушения Ан-148 приехал губернатор Оренбургской области Юрий Берг . По его словам, все необходимые работы продолжатся по мере того, как будет оттаивать земля.