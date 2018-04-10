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«Мои знания помогут»: место директора ЯрОблЕИРЦ заняла коммунальщица из Кузбасса
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«Мои знания помогут»: место директора ЯрОблЕИРЦ заняла коммунальщица из Кузбасса 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Ярославской области директор компании-оператора по сбору денег за ЖКХ с жителей и предприятий ЯрОблЕИРЦ Любовь Новосёлова уволилась со своего поста.
— Она выполнила поставленные ей задачи — с нуля построила филиальную сеть компании, запустила процесс автоматизированного начисления, учета и распределения поступающих платежей, привлекла более 80 новых клиентов, — рассказали в компании. — Сейчас предприятие перешло из режима старта и настройки работы в режим текущей деятельности и планомерной работы над улучшением своего сервиса.
Совет директоров акционерного общества тут же назначил нового руководителя. Освободившееся место заняла Наталья Князева, которая как раз приехала сюда из Кузбасса.
— Сферу ЖКХ я знаю подробно и являюсь компетентным специалистом в этой отрасли экономики, — рассказала работающая первый день директор ЯрОблЕИРЦ Наталья Князева. — Уверена, что мои знания и опыт помогут компании сохранить набранные обороты и усилят ее работу, привлекут новых клиентов и повысят качество обслуживания клиентов.
Наталья Князева окончила Кузбасский государственный технический университет, квалификация «экономист-менеджер». Трудовой путь начала в управлении муниципальным жилищно-коммунальным хозяйством города Киселёвска Кемеровской области. С 2004 по 2007 год возглавляла МУП «Единый расчетно-кассовый цент» г. Киселёвска. С 2008 по 2010 год была заместителем начальника управления ЖКХ по экономике и финансам в администрации города Киселёвска, с 2010 года работала заместителем директора по сбыту электроэнергии ООО «Кузбасская электросбытовая компания», с 2017 года — заместитель директора по балансу электроэнергии ООО «Кузбасская энергосетевая компания».
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