«Мои знания помогут»: место директора ЯрОблЕИРЦ заняла коммунальщица из Кузбасса

— Она выполнила поставленные ей задачи — с нуля построила филиальную сеть компании, запустила процесс автоматизированного начисления, учета и распределения поступающих платежей, привлекла более 80 новых клиентов, — рассказали в компании. — Сейчас предприятие перешло из режима старта и настройки работы в режим текущей деятельности и планомерной работы над улучшением своего сервиса.

Совет директоров акционерного общества тут же назначил нового руководителя. Освободившееся место заняла Наталья Князева , которая как раз приехала сюда из Кузбасса.

— Сферу ЖКХ я знаю подробно и являюсь компетентным специалистом в этой отрасли экономики, — рассказала работающая первый день директор ЯрОблЕИРЦ Наталья Князева. — Уверена, что мои знания и опыт помогут компании сохранить набранные обороты и усилят ее работу, привлекут новых клиентов и повысят качество обслуживания клиентов.