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Глава РА провел встречу с руководством филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»
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Глава РА провел встречу с руководством филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Во вторник, 10 в Доме правительства РА состоялась рабочая встреча главы РА Мурата Кумпилова с вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денисом Лысовым, советником директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Олегом Хабаровым.
В диалоге приняли участие заместитель министра экономического развития и торговли РА Алексей Поддубный, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Черкашин.
Были обсуждены этапы реализации подписанного на Российском инвестиционном форуме соглашения о сотрудничестве в сфере развития современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Также представители компании презентовали новый цифровой проект «Видеофиксация», направленный на снижение аварийности на дорогах, нарушений правил дорожного движения и повышение платежной дисциплины штрафников.
Как пояснил Денис Лысов, проект предполагает размещение камер видеонаблюдения вблизи перекрестков, пешеходных переходов, стоп-линий, аварийно опасных участков дорог. Данный сервис дает возможность интеграции с системой «Безопасный город» и другими инфосистемами правоохранительных органов.
Глава Адыгеи отметил социальную значимость проекта и рекомендовал официально направить его в органы власти в виде частного концессионного предложения для рассмотрения на конкурсной основе.
«В Адыгее мы уделяем серьезное внимание вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, они напрямую связаны с сохранением человеческих жизней. Нас тревожит каждое смертельное ДТП. Поэтому мы заинтересованы в любых инициативах, направленных на снижение аварийности и повышение культуры автовождения. Готовы рассматривать предложения и будем работать с компаниями, которые предлагают наиболее выгодные условия и значимые для республики проекты», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава республики также обратил внимание на важность своевременной реализации действующего проекта по устранению цифрового неравенства в Адыгее, повышению качества предоставляемых жителям услуг связи, обеспечения высокоскоростным интернетом школ и медучреждений, доступа жителей к госуслугам в электронном виде.
По данным ПАО «Ростелеком», работы по прокладке оптоволоконных сетей в самые отдаленные населенные пункты республики будут проведены в срок. До конца года планируется охватить скоростным интернетом 18 поселков: 11 — в Майкопском районе и 7 — в Тахтамукайском районе. Дополнительно рассматривается возможность строительства еще 15 объектов связи.
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