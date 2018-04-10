Глава РА провел встречу с руководством филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»

В диалоге приняли участие заместитель министра экономического развития и торговли РА Алексей Поддубный , заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Черкашин

Были обсуждены этапы реализации подписанного на Российском инвестиционном форуме соглашения о сотрудничестве в сфере развития современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Также представители компании презентовали новый цифровой проект «Видеофиксация», направленный на снижение аварийности на дорогах, нарушений правил дорожного движения и повышение платежной дисциплины штрафников.

Как пояснил Денис Лысов, проект предполагает размещение камер видеонаблюдения вблизи перекрестков, пешеходных переходов, стоп-линий, аварийно опасных участков дорог. Данный сервис дает возможность интеграции с системой «Безопасный город» и другими инфосистемами правоохранительных органов

Глава Адыгеи отметил социальную значимость проекта и рекомендовал официально направить его в органы власти в виде частного концессионного предложения для рассмотрения на конкурсной основе.

«В Адыгее мы уделяем серьезное внимание вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, они напрямую связаны с сохранением человеческих жизней. Нас тревожит каждое смертельное ДТП. Поэтому мы заинтересованы в любых инициативах, направленных на снижение аварийности и повышение культуры автовождения. Готовы рассматривать предложения и будем работать с компаниями, которые предлагают наиболее выгодные условия и значимые для республики проекты», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава республики также обратил внимание на важность своевременной реализации действующего проекта по устранению цифрового неравенства в Адыгее, повышению качества предоставляемых жителям услуг связи, обеспечения высокоскоростным интернетом школ и медучреждений, доступа жителей к госуслугам в электронном виде.

По данным ПАО «Ростелеком», работы по прокладке оптоволоконных сетей в самые отдаленные населенные пункты республики будут проведены в срок. До конца года планируется охватить скоростным интернетом 18 поселков: 11 — в Майкопском районе и 7 — в Тахтамукайском районе. Дополнительно рассматривается возможность строительства еще 15 объектов связи.