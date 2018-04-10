Медведев предложил создать новые производственные кластеры в Кузбассе

Перспективы развития Кемеровской области глава правительства обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора региона Сергеем Цивилевым , поинтересовавшись у него о приоритетах, на которых администрация области планирует сконцентрироваться в ближайшее время.

"Мы сейчас все сосредоточены после этих трагических событий на оказании помощи пострадавшим, на предотвращении возможности таких трагедий в будущем и сейчас этим энергично занимаемся", — рассказал врио главы Кузбасса. Работа с пострадавшими будет долгой и, пообещал он, не ограничится формальным подходом и единовременными выплатами. «Мы будем многих сопровождать долгие годы, особенно детей, которые остались без родителей, и мы сделаем все, чтобы этим людям комфортно жилось в Кузбассе», — заверил Цивилев.

— Наша задача — сделать Кузбасс комфортным для всех жителей, — заявил врио губернатора. — Сегодня у нас есть утечка жителей из Кузбасса, и мы хотим эту ситуацию изменить, чтобы люди возвращались сюда, чтобы им было хорошо и комфортно жить.

В правительстве давно говорят регионам, что качество жизни граждан на местах всецело зависит от развития экономики территорий. «Кузбасс и вообще Кемеровский регион обладают большим производственным и человеческим потенциалом. Нужно постараться его раскрыть, причем речь идет не только о традиционных формах развития экономики Кузбасса — они известны, они существуют уже десятилетия, — но и о создании новых производственных кластеров, новых предприятий», — указал Медведев.

По словам Цивилева, для региональной промышленности очень важна подготовка специалистов со средним профессиональным образованием. «Поэтому мы намерены создать три региональных центра среднего специального образования по основным компетенциям, — рассказал он. — Это горно-металлургическая отрасль, химия, строительство и IT-технологии». Они уже реализуются, но за счет областного бюджета и поэтому не так быстро, как хотелось бы. «Просим на условиях софинансирования помочь нам в быстрейшей реализации этих программ за счет средств федерального бюджета», — обратился врио губернатора к председателю правительства.