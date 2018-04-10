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Глава Петрозаводска отреагировала на петицию по ремонту дорог
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Глава Петрозаводска отреагировала на петицию по ремонту дорог 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Обращение к руководителям города и республике, а также президенту РФ, подписало уже более трех тысяч человек.
Сегодня, 10 апреля глава Петрозаводска на традиционной встрече с журналистами сообщила, когда начнется ремонт петрозаводских дорог. По ее словами, в силу неустойчивой температуры сейчас для ремонта некоторых участков дорог оптимальным станет использование холодного асфальта.
Он уже поступил из Санкт-Петербурга, работу будет выполнять компания «ТехРент». Данный пункт отражен в контракте,
— добавила она.
Данные работы мэрия планирует выполнить, пока не выйдет на полноценный ремонт. Объекты, которые стоит отремонтировать в ближайшее время, выберет сама администрация. Так, в первую очередь мэрия хочет привести в порядок мост на Мерецкова, «из-за его крайне критического состояния».
Отметим, что 6 апреля на сайте change.org была опубликована петиция с требованием заняться ремонтом дорог. Адресатам петиции являются: власть, люди, правительство и президент. Свои подписи под ней поставили уже более 3000 человек. Глава Петрозаводска прокомментировала свое отношение к данной петиции.
Я за любую форму высказывания гражданской позиции. Все это совершенно нормально. Думаю, что власть в свою очередь должна брать на вооружения и учитывать подобные сообщения,
— сообщила Мирошник
17 апреля будут проведены торги на выполнение ямочного ремонта на сумму 20 млн рублей на конкретные площади. Мирошник отметила, что и тут мэрия города возьмет под свой контроль ремонтируемые площади и порядок выполнения работ.
По поводу гарантированного ремонта Мирошник рассказала, что есть ряд подрядчиков, с которыми удается договориться в досудебном порядке и устранить «дорожные дефекты». Однако нашлись и те, по которым мэрия подала судебные иски и ждет решения суда. В их число входит ремонт дороги Порхоменко (от Чапаева до Черняховского) работы велись в 2013 году, гарантированным срок составлял 84 месяца. Мэрия выдвинула неустойку в 3, 7 млн рублей. Также в прошлом году мэрия подала иск на «Ремстройкомплект» по ряду 17 участков за 2016 год.
По материалам: ptzgovorit.ru
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