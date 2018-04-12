Ещё
Власти Югры рассказали о состоянии пострадавшего в поножовщине школьника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Югры рассказали о состоянии пострадавшего в поножовщине школьника 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 апр — РИА Новости. Состояние школьника из Ханты-Мансийского автономного округа, которого ранил ножом сверстник, стабильное и не вызывает опасений, сообщает в четверг официальный штаб правительства региона.
Во вторник окружные власти сообщили об инциденте в школе города Радужный, где один из старшеклассников ранил другого ножом. В региональном УМВД позже пояснили РИА Новости, что подросток во время ссоры воспользовался перочинным ножом, несколько раз ударив своего оппонента в руку. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении юноши, напавшего на сверстника. По данным ведомства, он является учащимся 11 класса указанной школы.
" (Губернатор Югры) Наталья Комарова находится с рабочей поездкой в Сирии, но ситуацию со старшеклассником СОШ №6 держит на контроле даже оттуда. Накануне она позвонила матери школьника, чтобы убедиться, что состояние ребенка стабильное и не вызывает опасений", — говорится в сообщении штаба.
Ранее директор регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский заявил, что о выписке пострадавшего говорить рано, он продолжит лечение в больнице. Собеседник агентства подчеркнул, что жизни и здоровью школьника сегодня ничего не угрожает.
В свою очередь в офисе уполномоченного по правам ребенка в Югре Татьяны Моховиковой в четверг сообщили РИА Новости, что детский омбудсмен планирует ряд встреч с педагогами, родителями и учащимися школ Радужного. Предполагается, что они состоятся после того, как будут получены окончательные выводы следствия о произошедшем.
РИА Новости: последние новости
Самолеты ВКС сблизились с американским эсминцем у берегов Сирии Минпромторг доработал проект о продаже лекарств в магазинах, узнали СМИ Дуров получил британское гражданство
Комментарии  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода158
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»32
Экс-президент США дал разумный совет Трампу229
Рубль начал утро с очередного падения117
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая181
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:18
Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
Происшествия Компании
02:04
Бывшая жена может вернуться к Краско
Шоу-бизнес
00:59
Пынзарь открывает бизнес в Турции
Шоу-бизнес
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах
Новости Москвы
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение