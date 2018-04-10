Гостям диагностического центра в Керамическом прочитают лекцию о профилактике тромбозов

В среду, 25 апреля, в консультативно-диагностическом центре № 6 в Керамическом проезде состоится очередная встреча кардиологического клуба. В рамках мероприятия заведующий кардиологическим отделением Андрей Сыров прочитает лекцию о тромбозах и их профилактике. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Считается, что тромбозам подвержены преимущественно пожилые люди, но это не так. Сидячий образ жизни может стать причиной тромбов в венах даже у молодых и здоровых людей», — говорится в материале пресс-службы.

Слушателей будут ждать к 16.15. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Напомним, КДЦ № 6 расположен в д. 49б по Керамическому проезду. (мю)