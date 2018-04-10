«Как мы и планировали»: население Челябинска перевалило за отметку в 1,2 млн человек

Число жителей Челябинска превысило 1,2 миллиона человек. Об этом сообщил 10 апреля глава города Евгений Тефтелев в ежегодном докладе перед депутатами гордумы.

— Цифра такая, как мы и планировали. При этом Челябинск — один из немногих городов области, где наблюдается естественный прирост жителей, — заявил Евгений Тефтелев . — Во многом это результат деятельности городской медицины. В прошлом году у нас работали 28 больниц и поликлиник и 10 офисов врачей общей практики. Медучреждения получили 29 машин скорой помощи, два реанимобиля и новое оборудование.

В прошлом году медосмотры прошли 132 тысячи взрослых челябинцев и 227 тысяч детей.

— Снизилась смертность от болезней системы кровообращения, пищеварения и дыхания, а также от туберкулёза, — заметил мэр. — Ещё один важный момент — люди стали меньше гибнуть в ДТП. Этот показатель снизился на 22 процента.

Считается, что в Челябинск едут потому, что здесь работу найти проще и платят за неё больше, чем в других регионах страны.

На 1 января 2017 года в Челябинске числилось 1 198 858 человек. Отметку в 1,2 миллиона областной центр перешагнул летом.