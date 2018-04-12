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Корпорация «Ростех» внедрит разработку студента из Орла
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Корпорация «Ростех» внедрит разработку студента из Орла 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В рамках Всероссийской недели охраны труда 10 апреля открылся молодежный форум «Поколение безопасного труда» в котором принимают участие представители Орловской области.
Победителем всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность» в номинации «Лучшее решение молодого специалиста в области здоровья и безопасности» стал студент Орловского государственного аграрного университета Антон Фролов, сообщили в пресс-службе корпрораци «Ростех»
Орловец представил на конкурс проект мультимедийной системы предоперационного контроля — СПЭК (Версия 1.0). Программа уже внедряется в нескольких компаниях Орловской области и в дальнейшем станет пилотным проектом на предприятиях Ростеха.
Проект является оконным приложением, позволяющим не только пройти контроль знаний в области промышленной безопасности и охраны труда, но и дополнительно получить необходимую информацию в случае неправильного ответа. Его уникальность заключается в создании инновационной модели управления безопасностью труда посредством использования оригинальной мультимедийной системы предоперационного экспресс-контроля, позволяющей при помощи видеороликов корректировать обучение работников предприятий независимо от места выполнения производственных работ.
Программой также предусмотрено использование формата видео-обучения на удаленных участках, которое позволяет руководителю дистанционно общаться со слушателем в режиме онлайн. В ней специалист по охране труда может на протяжении всего процесса обучения отслеживать результаты работников.
Награду победителю вручил Управляющий директор по инфраструктурным проектам Государственной корпорации Ростех Виктор Кирьянов.
Ростех уже заинтересован в проекте СПЭК Антона Фролова. Представители Госкорпорации обещают изучить разработку орловского студента с целью возможного внедрения мультимедийной системы в качестве пилотного проекта на предприятиях Ростеха.
Сообщение Корпорация «Ростех» внедрит разработку студента из Орла появились сначала на РИА 57.
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