Корпорация «Ростех» внедрит разработку студента из Орла

В рамках Всероссийской недели охраны труда 10 апреля открылся молодежный форум «Поколение безопасного труда» в котором принимают участие представители Орловской области

Победителем всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность» в номинации «Лучшее решение молодого специалиста в области здоровья и безопасности» стал студент Орловского государственного аграрного университета Антон Фролов , сообщили в пресс-службе корпрораци «Ростех»

Орловец представил на конкурс проект мультимедийной системы предоперационного контроля — СПЭК (Версия 1.0). Программа уже внедряется в нескольких компаниях Орловской области и в дальнейшем станет пилотным проектом на предприятиях Ростеха.

Проект является оконным приложением, позволяющим не только пройти контроль знаний в области промышленной безопасности и охраны труда, но и дополнительно получить необходимую информацию в случае неправильного ответа. Его уникальность заключается в создании инновационной модели управления безопасностью труда посредством использования оригинальной мультимедийной системы предоперационного экспресс-контроля, позволяющей при помощи видеороликов корректировать обучение работников предприятий независимо от места выполнения производственных работ.

Программой также предусмотрено использование формата видео-обучения на удаленных участках, которое позволяет руководителю дистанционно общаться со слушателем в режиме онлайн. В ней специалист по охране труда может на протяжении всего процесса обучения отслеживать результаты работников.

Награду победителю вручил Управляющий директор по инфраструктурным проектам Государственной корпорации Ростех Виктор Кирьянов

Ростех уже заинтересован в проекте СПЭК Антона Фролова. Представители Госкорпорации обещают изучить разработку орловского студента с целью возможного внедрения мультимедийной системы в качестве пилотного проекта на предприятиях Ростеха.