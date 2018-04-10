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26-летнего вологжанина убило током по вине владельца сауны
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Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня

26-летнего вологжанина убило током по вине владельца сауны 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
51-летний владелец сауны получил во временное пользование нежилое помещение в Вологде с оборудованием для бани и сауны, в том числе с электрической каменкой. Но прежде чем пускать туда посетителей, индивидуальный предприниматель не произвел осмотр оборудования.
Таким образом, была допущена работа электрокаменки в неисправном техническом состоянии — поврежден нагревательный элемент и отсутствовало заземление прибора. Когда в парную зашел 26-летний молодой человек, получил поражение электрическим током от соприкосновения с неисправным прибором. Он скончался на месте.
Уголовное дело направлено в суд. Правонарушение наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы сроком до 2 лет.
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