26-летнего вологжанина убило током по вине владельца сауны

51-летний владелец сауны получил во временное пользование нежилое помещение в Вологде с оборудованием для бани и сауны, в том числе с электрической каменкой. Но прежде чем пускать туда посетителей, индивидуальный предприниматель не произвел осмотр оборудования.

Таким образом, была допущена работа электрокаменки в неисправном техническом состоянии — поврежден нагревательный элемент и отсутствовало заземление прибора. Когда в парную зашел 26-летний молодой человек, получил поражение электрическим током от соприкосновения с неисправным прибором. Он скончался на месте.

Уголовное дело направлено в суд. Правонарушение наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы сроком до 2 лет.