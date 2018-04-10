«СЭ» выяснил, болельщики из каких стран активнее всего покупают билеты на матчи чемпионата мира-2018 в России. Так, лидером оказались болельщики из США, на втором месте фанаты из Бразилии, на третьем — из Колумбии.
Полностью список выглядит следующим образом:
1. США — 80 161 билет
2. Бразилия — 65 863 3. Колумбия — 60 199 4. Германия — 55 136 5. Мексика — 51 736 6. Аргентина — 44 882 7. Перу — 38 544 8. Китай — 36 841 9. Австралия — 34 628 10. Англия — 30 711 Лидируют в спросе на билеты по понятным причинам российские болельщики, они уже приобрели 796 875 билетов, а всего на данный момент уже распределено 1 698 049 билетов. Старт продаж, напомним, был объявлен в сентябре 2017 года, возобновление продаж — 18 апреля на сайте ФИФА. (Андрей СИЗЯКИН)