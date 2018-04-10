Ещё
Болельщики из США активнее всех покупают билеты на ЧМ-2018, англичане — десятые
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Болельщики из США активнее всех покупают билеты на ЧМ-2018, англичане — десятые 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
«СЭ» выяснил, болельщики из каких стран активнее всего покупают билеты на матчи чемпионата мира-2018 в России. Так, лидером оказались болельщики из США, на втором месте фанаты из Бразилии, на третьем — из Колумбии.
Полностью список выглядит следующим образом:
1. США — 80 161 билет
2. Бразилия — 65 863  3. Колумбия — 60 199  4. Германия — 55 136  5. Мексика — 51 736  6. Аргентина — 44 882  7. Перу — 38 544  8. Китай — 36 841  9. Австралия — 34 628  10. Англия — 30 711  Лидируют в спросе на билеты по понятным причинам российские болельщики, они уже приобрели 796 875 билетов, а всего на данный момент уже распределено 1 698 049 билетов. Старт продаж, напомним, был объявлен в сентябре 2017 года, возобновление продаж — 18 апреля на сайте ФИФА. (Андрей СИЗЯКИН)
Спорт-Экспресс: последние новости
Газон "Самара Арены" привезут из Германии на 22 грузовиках Волонтеров ЧМ-2018 проверят на причастность к терроризму Сборная России поздравила Кудряшова с 31-летием
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России301
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег87
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля182
Поставщики бытовой техники увеличивают цены283
Украина начала испытания «Ольхи»99
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение