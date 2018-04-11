Совфед рассмотрит закон о невозвратных билетах на поезда 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов расскажет в среду об исполнении судебных решений в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации. Кроме того, на очередном пленарном заседании сенаторы обсудят законы о введении невозвратных билетов на поезда дальнего следования и о свободном сборе валежника.
Так, сенаторы обсудят изменения в «Устав железнодорожного транспорта РФ», которые устанавливают, что пассажир может приобрести билет в поезда дальнего следования по специальному, так называемому невозвратному тарифу по аналогии с авиасообщением.
Другой закон, который также обсудят сенаторы, дает гражданам право собирать в лесах сухие деревья или их части, лежащие на земле (валежник) без оформления специального разрешения на это. В настоящее время для сбора валежника требуется разрешение местных властей.
Как ожидается, члены Совфеда обсудят закон о ратификации соглашения с Южной Осетией о взаимном признании образования.