Совфед рассмотрит закон о невозвратных билетах на поезда

Так, сенаторы обсудят изменения в «Устав железнодорожного транспорта РФ», которые устанавливают, что пассажир может приобрести билет в поезда дальнего следования по специальному, так называемому невозвратному тарифу по аналогии с авиасообщением.

Другой закон, который также обсудят сенаторы, дает гражданам право собирать в лесах сухие деревья или их части, лежащие на земле (валежник) без оформления специального разрешения на это. В настоящее время для сбора валежника требуется разрешение местных властей.