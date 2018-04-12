Ещё
Более 55 компаний из РФ и Казахстана примут участие в Югорском промышленном форуме в ХМАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 55 компаний из РФ и Казахстана примут участие в Югорском промышленном форуме в ХМАО 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
ТАСС, 10 апреля. Более 55 компании из разных регионов России и Казахстана примут участие в Югорском промышленном форуме, который пройдет с 10 по 11 апреля в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда развития Югры.
"На форуме будет представлено 58 компаний и более 600 участников из Ханты-Мансийска, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Перми и Челябинска. Также будут компании из Казахстана. Они из разных сфер деятельности: нефтяные компании, предприятия лесной промышленности и деревообработки, стройматериалов, энергетики, экологии и других", — сказал собеседник агентства.
На форуме представят промышленные инвестиционные проекты ХМАО-Югры. Это предложения по развитию Приполярного Урала в границах автономного округа, которые предполагают создание транспортной, энергетической инфраструктуры, предприятий по добыче и переработке твердых полезных ископаемых на территории Березовского района, созданию производств по выпуску смол и пропитке бумаги для ламинирования древесно-стружечных плит.
Югорский промышленный форум будет посвящен стратегическим приоритетам промышленного развития автономного округа, связанным с локализацией новых производств и диверсификацией региональной экономики. Организаторами мероприятия выступают ООО «Югра-Экспо» при поддержке регионального департамента промышленности и Фонда развития Югры. ТАСС выступает информационным партнером форума.
ТАСС: последние новости
WSJ: США отправили ракетный эсминец в направлении берегов Сирии Первые иностранцы воспользовались системой tax free в Москве и Петербурге Росмолодежь запускает обучающие вебинары по участию во всероссийском конкурсе проектов
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода149
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»38
Экс-президент США дал разумный совет Трампу221
Рубль начал утро с очередного падения105
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая177
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:18
Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
Происшествия Компании
02:04
Бывшая жена может вернуться к Краско
Шоу-бизнес
00:59
Пынзарь открывает бизнес в Турции
Шоу-бизнес
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах
Новости Москвы
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение