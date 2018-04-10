Прокурору мешает мораторий Путина?

После страшной трагедии в Кемерово , где в пылающем торговом центре «Зимняя вишня» погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок, во Владимирской области , как и по всей стране, реакция контролирующих органов последовала незамедлительно.

В 33 регионе силами прокуратуры МЧС проведена беспрецедентная по масштабам проверка торговых центров и прочих объектов с массовым посещением. В считанные дни было проверено 149 торговых центров, кинотеатров, развлекательных центров. Выписано 130 предписаний об устранении нарушений (они встречаются в 87% проверенных объектов). Общее количество выявленных нарушений настораживает — их выявлено 1300 (!), почти по 10 на один объект.

Многие руководители торговых и развлекательных отделаются копеечными штрафами, предусмотренными КоАП. Но в некоторых торговых центрах нарушения противопожарной безопасности столь существенны, что по старому законодательству, которое действовало в стране три года назад, как минимум, в десяти (!) из них сразу же была бы приостановлена деятельность.

В этом списке такие популярные во Владимире торговые центры, как «Торговые ряды», «Крейсер», «Самохвал», «Факел», «Копеечка» на Большой Нижегородской. Особняком стоит совсем новый, но уже обросший скандалами «Ковров-молл», построенный фирмой нынешнего директора департамента строительства и архитектуры обладминистрации Дмитрия Золина (тогда он руководил ООО «Регионстрой-33» — генподрядчиком строительства «Ковров-молла»).

Зачитанный список выявленных нарушений у руководителя ГУ МЧС по Владимирской области Владимира Белозерова занял на пресс-конференции добрые пять минут (подробнее о перечне грубых нарушений читайте в статье «К пожарной безопасности „Ковров молла“ есть вопросы». Увы, но ни прокуратура, ни МЧС ничего не могут сделать. «Ковров-молл» и сегодня принимает посетителей, а проверяющие — умывают руки. Партия «Народ против коррупции» вынуждена была жаловаться на ситуацию с «Ковров-моллом» в администрацию президента (подробнее — в статье «Безопасность » Ковров молла» оценят в Москве »).

Виной тому — поправки в целый ряд федеральных законов, внесенные в 2015 году. Напомним, что именно Владимир Путин летом 2015-го, пытаясь хоть как-то помочь российским предпринимателям выжить в условиях санкций, подписал закон о введении трехлетнего моратория на проверки малого бизнеса, который действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года. В этот период любые плановые проверки в отношении юрлиц и ИП, отнесенных к субъекту малого бизнеса, ЗАПРЕЩЕНЫ. При чем изначально в редакции закона № 209-ФЗ (от 2007 года) под этим самым «малым бизнесом» подразумевались предприятия что-либо создающие/производящие, в том числе и в сельском хозяйстве (в этом и заключалась суть президентской инициативы), и уже потом, «благодаря» многочисленным депутатским поправкам сюда стали попадать в том числе представители «купи-продай-арендуй». Сам факт нахождения Кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» в списке субъектов малого бизнеса в настоящее время изучается следователями по поручению Владимира Путина. Но никто не задается этим вопросом в отношении других Торговых центров по всей стране, включая Владимирскую область. В отсутствии правовой оценки правомерности статуса «малый бизнес» у проверяющих руки связаны:

— С 1 января 2016 года малый бизнес вообще не подлежит проверкам, — пожаловался журналистам Владимир Белозеров. — У нас сейчас не осталось никаких полномочий тот же «Ковров-молл» закрывать. Раньше такие полномочия у нас были. Инспектор приходил, выявлял явные нарушения, которые в случае пожара могут привести к трагедии. Он просто выносил постановление, опломбировал это здание и на этом все заканчивалось. Сейчас такое решение может принять только суд. Но для того, чтобы идти в суд, нужно огромную работу провести, собрать доказательную базу о том, что выявленные нарушения являются угрозой здоровья и жизни людей. Нужно провести ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую экспертиза, а одна экспертиза занимает 2-3 недели. Так законом определено.

— Вопрос привлечения к ответственности и вопрос о приостановлении деятельности объектов требует определенных процедур, — добавил прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин. — Нужно все сроки выдержать, время рассмотрения протокола, время обжалования его должностным лицом, время на разъяснения прав… Потому что мы не можем нарушать права тех, кого привлекают к ответственности. Период обжалования или период нашего обращения в суд — этот период будет использоваться, как срок для устранения нарушений. Если мы посчитаем, что собственник игнорирует требования закона — будут самые жесткие меры — о приостановке. Сказать, сколько их будет… У нас есть примерный список — в пределах 10 торговых центров. Но если они устранят нарушения, необходимость в приостановлении деятельности отпадет.

Так что — все остается на своих местах. Покупатели каждый день продолжают ходить в торговые центры, где суммарно выявлено более тысячи нарушений, но в суд о приостановке деятельности пока никто обращаться не будет. Все предприниматели, которых сам президент запретил «кошмарить», получили возможность исправить свои ошибки и отделались легким испугом (ЗАЧЕРКНУТЬ) малыми штрафами.

Самое удивительное, что больше всего претензий у прокуроров и спасателей МЧС вызвали центры, введенные в эксплуатацию относительно недавно. Как так получилось, что в той же «Копеечке» в 2015 году разместили детский развлекательный клуб на 4-ом этаже, хотя по правилам пожарной безопасности разрешается размещать детские объекты не выше второго этажа? Почему в том же «Ковров-молле», введенном в эксплуатацию совсем недавно, в 2016 году, изначально были допущены грубейшие противопожарные нарушения, но это не смутило приемную комиссию перед вводом в эксплуатацию?

Оказалось, виной тому опять-таки поправки, внесенные в федеральное законодательство.

— С 2007 года государственный пожарный надзор отстранен от участия в работе приемных комиссий, — пояснил журналистам Владимир Белозеров. — С 2007 года мы не участвуем в рассмотрении проектно-сметной документации, не участвуем в выборе земельного участка, не участвуем в контроле на стадии строительства, а также на стадии ввода в эксплуатацию здания. Норма ввода объектов определена градостроительным кодексом. Если объекты меньше 2 этажей и площадью меньше 1,5 тысяч квадратных метров, то разрешение на ввод в эксплуатацию дает должностное лицо, которое выдало разрешение на строительство, на данный момент это — представители ОМСУ. Если свыше двух этажей и 1,5 тысяч квадратных метров — заключение выдает Стройнадзор.

Получается, что в «Ковров-молле» на стадии ввода в эксплуатацию на грубые нарушения пожарных норм закрыли глаза люди, которые сейчас фактически находятся в подчинении директора департамента строительства и архитектуры Дмитрия Золина. А прокуратура и МЧС не могут диктовать условия нарушителю — мораторий не позволяет! Остается ждать пожара? Или, все-таки, на фоне кемеровской трагедии пора вносить новые изменения в законодательства? Прокурор Пантюшин поведал журналистам, что он сам и члены его семьи с опаской ходят по торговым центрам-нарушителям, но по поводу изменения законов страж порядка и законности ответил туманно. Приведу кусочек диалога журналиста с Пантюшиным.

Журналист: — Так как же быть с «Ковров-моллом», с «Копеечкой». А если сейчас пожар случится?

Пантюшин: — Не дай Бог, конечно.

Журналист: — Почему у вас по 2-3 года работают с такими грубыми нарушениями? Тот же детский клуб «Антошка» в «Копеечке». Это чье упущение?

Пантюшин: — В первую очередь тех, кто эксплуатирует эти помещения.

Журналист: — Может, тогда законодательство менять стоит?

Пантюшин: — Может быть.

Сегодня мы задаем вопрос, на который не смог прямо ответить сам прокурор, нашим читателям. А как вы считаете: после трагедии в Кемерово что следует сделать?