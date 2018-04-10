На RIGF 2018 обсудили кибербезопасность, искусственный интеллект и вовлечение молодежи 

Санкт-Петербург, 10 апреля 2018 г. В Санкт-Петербурге прошел Девятый российский форум по управлению интернетом. Форум уже во второй раз проходит не в Москве — на этот раз городом проведения была выбрана «вторая российская столица» Санкт-Петербург. Не забыт и молодежный аспект: 5 апреля спикеры и эксперты RIGF 2018 выступили с лекциями перед студентами петербургских вузов.
На открытии форума важность молодежной тематики отметил директор Координационного центра доменов.RU/. РФ Андрей Воробьев: «Считаю, что активное вовлечение молодежи в управление интернетом — процесс очень важный и ответственный. Кроме встреч со студентами вузов Санкт-Петербурга, мы также уже традиционно подводим итоги молодежного конкурса IP&IT Law — и очень приятно видеть среди наших участников так много молодых лиц. Видно, что молодежь интересуется вопросами управления интернетом, поэтому в будущем году мы планируем создать молодежную палату при Координационном центре, которая будет курировать образовательные и просветительские проекты в области управления интернетом. Уверен, что совместно с ребятами мы сможем сделать наши мероприятия еще более интересными и современными!»
Председатель правления РОЦИТ, депутат Государственной думы ФС РФ, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы Леонид Левин в своем приветственном слове отметил важность главной темы форума 2018 года — кибербезопасности. «Сегодня, как никогда, становятся актуальными казавшиеся еще вчера дежурными фразы о вызовах, стоящих перед всемирным сообществом, угрозах поступательному развитию Всемирной сети и проблемах, которые мы вынуждены решать, чтобы гарантировать ее связность, устойчивость и безопасность. Список этих вызовов, к сожалению, становится все длиннее, а сами они все изощреннее, и наша работа по обеспечению безопасности пользователей, интересов бизнеса и государства в сети становится все более трудоемкой», — отметил Леонид Левин.
Также на открытии RIGF 2018 выступили Георгий Грицай (АНО «Цифровая экономика»), Сергей Плуготаренко (РАЭК), Сергей Гребенников (РОЦИТ), Вольфганг Кляйнвахтер (Орхусский университет), Александра Куликова (ICANN), Крис Бакридж (RIPE NCC) и Леонид Тодоров (APTLD).
Ежегодно на Российском форуме по управлению интернетом вручается специальная награда — орден «За заслуги в сфере интернета» (https://cctld.ru/ru/activities/virtuti-interneti/ Virtuti Interneti). Лауреатами награды становятся представители интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, внесшие значимый вклад в развитие Рунета и глобального интернета. В этом году орден был вручен Алексею Платонову — генеральному директору АО «Технический центр Интернет». Также победителям Третьего всероссийского молодежного конкурса по праву информационных технологий и интеллектуальной собственности «IP&IT Law» были вручены награды от организаторов форума и WIPO.
Практически вся программа RIGF 2018 была посвящена вопросам кибербезопасности. То, что киберугрозы сегодня влияют не только на виртуальный, но и на физический мир, понимают практически все. И список спикеров RIGF 2018 наглядно демонстрирует, что тема информационной безопасности волнует представителей государства, бизнеса, технического сообщества, научных кругов и гражданского общества из разных стран — свою точку зрения на эту проблему высказали все заинтересованные стороны. На четырех секциях форума участники обсудили информационную безопасность с разных сторон, выбрав наиболее острые проблемы: фейковые новости, международное сотрудничество в области кибербезопасности, чрезвычайные ситуации в киберпространстве, преимущества и опасности искусственного интеллекта.
Главный вывод, который можно было сделать, послушав выступления в разных секциях — это необходимость международного сотрудничества для обеспечения информационной безопасности и отражения киберугроз. Ведущие секций Карен Казарян (РАЭК), Леонид Тодоров (APTLD), Михаил Анисимов (Координационный центр доменов.RU/.РФ) и Алексей Лукацкий (Cisco) отмечали, что только совместные усилия государства, бизнеса и общества, обмен данными и взаимодействие на всех уровнях — и горизонтальных, и вертикальных — сделают решение существующих проблем реальным. «У нас один мир и один интернет, и задача обеспечения его безопасности является наднациональной», — заметил профессор Орхусского университета Вольфганг Кляйнвахтер.
Также на форуме прошли секции «Фейковые новости: как формируется ложная повестка», «Кибербезопасность: вместе или врозь», «В режиме чрезвычайных ситуаций» и «В ожидании Скайнет», участники которых высказывали разные точки зрения на проблемы информационной безопасности.
Форум прошел при поддержке Минкомсвязи России, ICANN, RIPE NCC, ISOC, APTLD, РБК и Студенческого совета Санкт-Петербурга. Официальный регистратор форума — RU-CENTER, партнер по кибербезопасности — Лаборатория Касперского. Форум организован Координационным центром доменов.RU/.РФ.
Генеральный информационный партнер форума — Информационное агентство России "ТАСС", специализированный инфопартнер — сетевое издание TelecomDaily.ru.
Информационные партнеры: РАЭК, Академия инновационного образования и развития, газета «МК в Питере», интернет-порталы SPBDNEVNIK.RU, Moika78.ru, ComNews «Цифровая экономика», NAG.ru, spbIT.ru, MSKIT.ru, ITSZ.ru, ICT2GO.ru, D-Russia.ru, IT-Weekly.ru, IT-World.ru, allCIO.ru, AllDC.ru, Telecombloger.ru, EWDN.com, издательство «Открытые системы», Ассоциация Business Information Security, DC Community club, а также журналы «Мобильные телекоммуникации», «Радиочастотный спектр», «Вестник связи», «Первая миля», «БИТ. Бизнес&Информационные технологии», «Системный администратор», «Технологии и средства связи», «Information Security/Информационная безопасность», «CONNECT. Мир информационных технологий».