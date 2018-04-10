На RIGF 2018 обсудили кибербезопасность, искусственный интеллект и вовлечение молодежи

Санкт-Петербург , 10 апреля 2018 г. В Санкт-Петербурге прошел Девятый российский форум по управлению интернетом. Форум уже во второй раз проходит не в Москве — на этот раз городом проведения была выбрана «вторая российская столица» Санкт-Петербург. Не забыт и молодежный аспект: 5 апреля спикеры и эксперты RIGF 2018 выступили с лекциями перед студентами петербургских вузов.

На открытии форума важность молодежной тематики отметил директор Координационного центра доменов.RU/. РФ Андрей Воробьев : «Считаю, что активное вовлечение молодежи в управление интернетом — процесс очень важный и ответственный. Кроме встреч со студентами вузов Санкт-Петербурга, мы также уже традиционно подводим итоги молодежного конкурса IP&IT Law — и очень приятно видеть среди наших участников так много молодых лиц. Видно, что молодежь интересуется вопросами управления интернетом, поэтому в будущем году мы планируем создать молодежную палату при Координационном центре, которая будет курировать образовательные и просветительские проекты в области управления интернетом. Уверен, что совместно с ребятами мы сможем сделать наши мероприятия еще более интересными и современными!»

Председатель правления РОЦИТ, депутат Государственной думы ФС РФ, председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы Леонид Левин в своем приветственном слове отметил важность главной темы форума 2018 года — кибербезопасности. «Сегодня, как никогда, становятся актуальными казавшиеся еще вчера дежурными фразы о вызовах, стоящих перед всемирным сообществом, угрозах поступательному развитию Всемирной сети и проблемах, которые мы вынуждены решать, чтобы гарантировать ее связность, устойчивость и безопасность. Список этих вызовов, к сожалению, становится все длиннее, а сами они все изощреннее, и наша работа по обеспечению безопасности пользователей, интересов бизнеса и государства в сети становится все более трудоемкой», — отметил Леонид Левин.

Ежегодно на Российском форуме по управлению интернетом вручается специальная награда — орден «За заслуги в сфере интернета» (https://cctld.ru/ru/activities/virtuti-interneti/ Virtuti Interneti). Лауреатами награды становятся представители интернет-сообщества, бизнеса, науки и государства, внесшие значимый вклад в развитие Рунета и глобального интернета. В этом году орден был вручен Алексею Платонову — генеральному директору АО «Технический центр Интернет». Также победителям Третьего всероссийского молодежного конкурса по праву информационных технологий и интеллектуальной собственности «IP&IT Law» были вручены награды от организаторов форума и WIPO.

Практически вся программа RIGF 2018 была посвящена вопросам кибербезопасности. То, что киберугрозы сегодня влияют не только на виртуальный, но и на физический мир, понимают практически все. И список спикеров RIGF 2018 наглядно демонстрирует, что тема информационной безопасности волнует представителей государства, бизнеса, технического сообщества, научных кругов и гражданского общества из разных стран — свою точку зрения на эту проблему высказали все заинтересованные стороны. На четырех секциях форума участники обсудили информационную безопасность с разных сторон, выбрав наиболее острые проблемы: фейковые новости, международное сотрудничество в области кибербезопасности, чрезвычайные ситуации в киберпространстве, преимущества и опасности искусственного интеллекта.

Главный вывод, который можно было сделать, послушав выступления в разных секциях — это необходимость международного сотрудничества для обеспечения информационной безопасности и отражения киберугроз. Ведущие секций Карен Казарян (РАЭК), Леонид Тодоров (APTLD), Михаил Анисимов (Координационный центр доменов.RU/.РФ) и Алексей Лукацкий Cisco ) отмечали, что только совместные усилия государства, бизнеса и общества, обмен данными и взаимодействие на всех уровнях — и горизонтальных, и вертикальных — сделают решение существующих проблем реальным. «У нас один мир и один интернет, и задача обеспечения его безопасности является наднациональной», — заметил профессор Орхусского университета Вольфганг Кляйнвахтер.

Также на форуме прошли секции «Фейковые новости: как формируется ложная повестка», «Кибербезопасность: вместе или врозь», «В режиме чрезвычайных ситуаций» и «В ожидании Скайнет», участники которых высказывали разные точки зрения на проблемы информационной безопасности.

Форум прошел при поддержке Минкомсвязи России, ICANN, RIPE NCC, ISOC, APTLD, РБК и Студенческого совета Санкт-Петербурга. Официальный регистратор форума — RU-CENTER, партнер по кибербезопасности — Лаборатория Касперского . Форум организован Координационным центром доменов.RU/.РФ.