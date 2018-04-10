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Отделался штрафом. В Оренбуржье второй чиновник избежал реального срока
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Отделался штрафом. В Оренбуржье второй чиновник избежал реального срока 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В понедельник к логическому завершению пришло дело так называемых «сиротских домов» на улицах Турбинной и Заводской. В Центральном районном суде Оренбурга огласили приговор бывшему начальнику управления жилищной политики областного центра Сергею Макееву. Корреспондент «АиФ Оренбург» рассказывает о процессе.
Ущерб в 100 миллионов
По версии суда Сергей Макеев подписал акты приемки новых домов по улицам Турбинной и Заводской. Новоселье в этих квартирах должны были отметить семьи детей-сирот, которым жилье предоставляет государство. О том, что в этих домах невозможно жить, потому что стройка по сути была не завершена, говорили как сами новоселы так и общественники. Оренбуржцы отказывались принимать квартиры с протекающими потолками и отсутствием сантехники, жаловались во все инстанции, скандал дошел даже до президента Владимира Путина. Сумму ущерба, нанесенную Макеевым, оценили в 100 миллионов рублей. Чиновник сразу же лишился своей должности и оказался на скамье подсудимых.
По словам прокурора города Андрея Жугина, экс-начальник управления жилищной политики знал о том, что дома не пригодны для проживания, но это не помешало ему подписать все бумаги. Государственный обвинитель требовал для Макеева три года тюрьмы. Изначально Макеева обвиняли в нескольких эпизодах превышения должными полномочиями, но позже переквалифицировали его в злоупотребление должностными полномочиями.
9 апреля суд огласил приговор. Макеева признали виновным, наказав его штрафом в размере 120 тысяч рублей. Также суд лишил Сергея Макеева права занимать должности в муниципальной системе управления на срок два года. Судебным решением сняты аресты с его движимого и недвижимого имущества, а с самого Макеева — подписка о невыезде.
Приговор пока не вступил в законную силу, но сторона защиты уже сообщила о том, что намерены оспаривать решение, добиваясь полного оправдания бывшего чиновника.
Выплатил и невиновен?
К слову, за последнее время это второе громкое дело в отношение чиновника, которое закончилось не реальным сроком, а всего лишь штрафом. Бывший министр спорта региона Олег Пивунов по решению суда должен заплатить 400 тысяч штрафа за превышение должностных полномочий. Олега Игоревича обвиняли еще и в налоговых преступлениях — хоккейный клуб, которым он руководил в Орске, задолжал налоговикам и страховым службам приличную сумму.
«Следователи установили, что в период с 2011 по 2015 годы Олег Пивунов, будучи директором СК «Южный Урал», внес в налоговые декларации и в расчеты по страховым взносам заведомо ложные сведения, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК по оренбургской области Анжелика Линькова. — Он уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц в размере свыше 20 миллионов рублей, и от уплаты страховых взносов на сумму свыше 19 миллионов рублей, тем самым причинил государству материальный ущерб».
Как уточнили в ведомстве, еще до направления уголовного дела в суд задолженность была погашена в полном объеме, а она составила порядка 46 миллионов рублей. В этой связи после ходатайства фигуранта дела Олега Пивунова было принято решение о прекращении уголовного дела.
Видимо, в Оренбурге, говоря языком известного киногероя, самый гуманный суд в мире…
АиФ-Оренбург: последние новости
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