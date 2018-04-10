Бухтанаш, берегнаш, заборнаш. Для кого в Крыму достраивают «дачу Януковича»

Крыму оградили забором 600 га заказника и ведут масштабную достройку «дачи Януковича». Расследование Sobesednik.ru

Госдачи в Крыму всегда были секретными объектами, к которым было приковано внимание. Их всегда окружало множество слухов о том, как отдыхали и оздоравливались генсеки, а потом и президенты постсоветского пространства.

В 2014 году госдачи перешли в российскую госсобственность, после чего на них начались масштабные работы. «Собеседник» выяснил, что происходит на самых крупных и известных государственных крымских дачах.

Царская охота

Мыс Айя — одно из самых живописных и уединенных мест Крыма. Греки считали эти места святыми и хоронили здесь своих предков, даже название мыса произошло от греческого «айос» — святой. Скалы и реликтовые леса вокруг создают такой «природный забор», через который проникнуть очень сложно. Но людям этого мало — они возводят еще свои, руко-творные ограждения.

Судьбу одного такого забора сегодня решают исполнительные и законодательные власти Севастополя , и решение это не из легких.

— Вопиющая история, — делится с «Собеседником» помощник депутата севастопольского Заксобрания Михаила Чалого. — Без всяких документов неизвестно кто в заказнике устанавливает забор! Собственник забора так и не объявился, но, как нам известно, сейчас спешным порядком и задним числом пытаются оформить эту процедуру, то есть подгоняют фигуру под костюм!

Сносить нельзя оставить — где поставить запятую, решали всем депутатским корпусом. Однако, как признался «Собеседнику» один из законодателей, задействованы такие силы, что законное оно или нет, но сооружение стоять будет.

Официальное объяснение: в заказнике с помощью ограждения создан огромный природный вольер для разведения оленей и других животных. Но экологи уверяют, что никаких краснокнижных животных, которых нужно ограждать, в этих местах не водится.

— Странное разведение получается — за забором периодически слышатся выстрелы, — прокомментировал «Собеседнику» один из севастопольских правозащитников.

— Я был на этом месте, — поделился юрист и общественник Александр Талипов. — Я лично видел у забора следы того, как животные пытались выбраться — подкопы, остатки шерсти. Считаю вполне вероятным, что под видом природоохранного вольера создан загон для вип-охоты. И что там, в глубине огражденного леса, будет происходить, можно только догадываться.

«Дача Януковича»

В советское время в этой уединенной бухте размещалась ракетная часть. После распада СССР часть закрыли, а на ее месте построили дом отдыха и проложили туристические маршруты. В 2000-е годы на территорию положил глаз тогдашний премьер-министр Украины Виктор Янукович . В 2013 году объект, который уже успели полюбить отдыхающие, прикупили структуры, близкие к сыну Януковича. Началась масштабная стройка. Но завершить ее не успели: в 2014 году на Украине произошла революция и Януковичи покинули страну.

— После присоединения Крыма украинская охрана и строители уехали, а сам объект открыли для посещений, — рассказал «Собеседнику» Александр Талипов. — Я там тоже был. Большое здание, построенное процентов на 80.

В первые дни «крымской весны» власти радостно поделились планами сделать на бывшей «даче Януковича» общедоступный пансионат или базу отдыха.

Экологи сразу же вспомнили все нарушения, с какими осваивали новый объект: вырубали реликтовые деревья, вторгались в зону заповедника.

В 2015 году балаклавская прокуратура обратилась в суд, чтобы снести вип-недострой. Но уже тогда стало понятно, что объектом заинтересовались новые хозяева. Севастопольский горсуд отменил решение о сносе, а вскоре было объявлено, что объект перейдет в ведение Управделами президента.

— Мы приостановили там все работы. Сейчас этим вопросом занимаются на федеральном уровне. Скорее всего объект станет государственным имуществом. Дальнейшее предназначение будет решаться на государственном уровне, — сказал тогдашний губернатор Севастополя Сергей Меняйло

Глава общественной организации «Чистый берег» Владимир Гарначук еще на волне эйфории «крымской весны» вместе с коллегами попытались проникнуть на территорию глобальной стройки, но были остановлены охраной. Видео об этом размещено в интернете.

— Видео визита на «дачу Януковича», где они привычно отжали целый берег бухты и построили себе имения, — говорит Владимир Гарначук.

По данным местных, стройка завершена на 70–90%. Но никто не вспомнил, чтобы здесь видели Владимира Путина.

— Янукович был, еще при Украине, приезжал инспектировать. После какие-то шишки тоже наезжали, но не президентского уровня, — рассказывает житель соседнего Батилимана.

— В этой чудесной бухте есть один подвох, — раскрывает нюансы член Общероссийского народного фронта Григорий Донец. — Там очень теплая вода, но ее температура может быть переменчива из-за холодного течения. Сегодня она может быть 18 градусов, а завтра — уже 8, и предугадать, особенно приезжая на 1–2 дня, практически невозможно…

Ближайшие к «даче» объекты, говорят местные, тоже уже разобраны: объекты на мысе Сарыч отошли ФСО, база «Таврида» — Минобороны , и даже детский лагерь «Комарово» передан МВД. Большинство объектов закрыто для обывателей.

— Когда мы озвучили на одной из конференций, что бухту рвут на части, президент дал поручение установить статус особо охраняемой природной территории. Но сначала очень долго готовили документы, а потом дали статус, но не бухте, а скалам Ласпи, которые и так уже были охраняемые! — раскрывает закулисные подробности принятия решений один из участников процесса. — Общественники снова подняли шум, и только тогда выпустили и подписали нормальный документ. Но все самые лакомые куски в бухте к тому времени уже были разобраны…

Сколько объектов в Крыму у российских ведомств

Минобразования получило легендарный лагерь «Артек», плотину у горы Аю-Даг, склеп графа Березина и десятки детских лагерей.

ФСИН достался 1 объект — пансионат «Горный» в Алуште на 120 мест, который ранее принадлежал Украине и назывался «Уют».

— У Федеральной налоговой службы — два пансионата: «Южный» (бывший «Днепр») и «Маяк» на 2 тысячи мест в общей сложности.

«Дача Андропова», Мухалатка

Реконструкция госдачи в районе Оливы (старое название — Мухалатка), которая выбрана основным объектом для президентского отдыха, затронула не только саму дачу, но и все окрестности.

«Отличный забор построили на ЮБК. Длиииииииинный. Новый. Кирпичи на въезде. Спасибо. Мечтали», — написал один из местных жителей на своей странице в фейсбуке. Добротный забор не только вырос метров на 5–6 в высоту, но и перегородил жителям поселка Олива привычный проход к морю. Альтернатива — гораздо менее благоустроенная тропинка. Крымчане обращались по этому вопросу в «Собеседник». Газета разбиралась и выпускала материал на эту тему. Но забор, конечно, и ныне там.

Пансионаты в окрестностях госдачи заняли спецслужбы. Безопасность, конечно, повысилась, но комфорт жизни резко упал. Бывший пансионат «Таврия» отошел к ФСБ и превратился в неприступную крепость, окруженную заборами и постами. В пансионате «Дом творчества ученых» в Кацивели поселилась ФСО. Что сразу на себе почувствовали и местные жители, и туристы.

«На асфальтовой дорожке у пляжа стоял микроавтобус, — рассказал в своем блоге пользователь ГриЛ, который занимается греблей на байдарках и в составе группы спортсменов заплыл в акваторию санатория ФСО. — Солдаты погрузили в него все наши мешки и байдарку сверху на спинки сидений. Мы всей толпой тоже залезли в салон. «В окна не смотреть! Ничего не запоминать!» Ну и запоминать было нечего — мы ехали через сосновый лес. Выгрузили на парковке перед караульным помещением и стали ждать полицию. Еще у нас тщательно переписали все сведения о работе, проживании, зачем-то о работе родителей и братьев-сестер».

— Нам закрыли дорогу к морю, которой мы пользовались всю жизнь, — через санаторий, — рассказал «Собеседнику» активист и помощник ялтинского депутата Виталий Куракин. — Не было, конечно, никаких общественных слушаний. Просто в один «прекрасный» день на воротах появился замок. Мы организовали митинг и сбор подписей. Мы тут не картошку выращиваем, все население занято на обслуживании туристов, а кто поедет на Южный берег Крыма без моря? После наших возмущений ФСО приоткрыла нам калитку, разрешив проход по паспортам только местным жителям. Что, конечно, не решало проблем с туристами. Год назад администрация Крыма нас услышала и приняла решение о строительстве альтернативной общедоступной дороги. Но дальше дело так и не пошло, ответ стандартный: «Денег нет!»

— В поселке стало почище и порядка как-то больше. У нас, например, нет гастарбайтеров, да и чужих, и своих дисциплинирует близость военных людей и повышенные меры безопасности, — находит положительные стороны появления строгих соседей ялтинский депутат Сергей Ефанов

Жители Кацивели пользуются старой дорогой, которая заканчивается обрывом в несколько метров. Спуститься можно, но, как говорят местные, небез-опасно.

— Сейчас мы опять ведем сбор подписей, чтобы нам вернули то, что у нас было, или предоставили альтернативу, — говорит Виталий Куракин. — Но есть подозрение, что нашу любимую набережную в итоге раздербанят между ФСО и игорной зоной, которую постановили открыть в нашем поселке…

Расходы. Стройка здесь ведется постоянно с 2015 года. В 2015 году на общестроительные и ремонтные работы потратили порядка 36 млн рублей, в 2016 году — 357,6 млн рублей, в 2017 году — еще 10 млн По линии Спецстроя России по Южному федеральному округу разыграли аукционов на 212,2 млн рублей. Конкретно: текущий ремонт летнего кинотеатра в резиденции Олива обошелся в 4,5 млн рублей, на фасад главного дома запланировали 3 млн рублей, на реконструкцию бассейна — 2 млн рублей, на «обустройство водных процедур» — 7,7 млн рублей.

В 2016 году 10 млн рублей заплатили за проекты переделки госдач №9 и 10. Здесь сохранились 25-метровый бассейн, контрастные купели, хаммам и сауна, но их усовершенствование и перезапуск стоят 90,1 млн рублей.

Основная и самая знаменитая госдача Крыма. Строилась специально для генсека Михаила Горбачева , поэтому она же — и самая современная по оснащению и охране.

Форос, где в 1991 году блокировали Горбачева, Путин не очень жалует// Фото: Global Look Press

— Забор 8 метров высотой, несколько постов охраны, часовые через каждые 10 метров. И вся необходимая «поддержка» с моря. Во время отдыха Михаила Горбачева к Форосу подгонялись 2–3 корабля и пара отрядов водолазов, — рассказывают старожилы.

Правда, все эти меры не помогли в 1991 году, когда Горбачев был блокирован в Форосе, а в Москве произошла попытка переворота. Говорят, именно поэтому Владимир Путин не очень жалует форосскую дачу с мрачной репутацией, считая ее не очень «хорошей». Такого же мнения, кстати, придерживался и Виктор Янукович, который не любил сюда приезжать. В отличие от Леонида Кучмы , отдыхавшего здесь каждый сезон.

Расходы. В 2016 году выделено 308,2 млн рублей на реконструкцию оздоровительного комплекса «Заря». В смету заложены установка архитектурно-художественного освещения, сантехнических приборов и комплектация аксессуарами, поставка мебели и материала для чаши бассейна. Реконструкция спортивного комплекса обошлась в 132 млн рублей. А чтобы отремонтировать и модернизировать бассейны, фонтаны, сауну, хаммам и спа-зону, оставшиеся после украинских президентов, потратили 139,4 млн рублей.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018 под заголовком «Бухтанаш, берегнаш, заборнаш».