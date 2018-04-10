При Минпромторге тестируют проект по вовлечению молодых инженеров в деятельность реальных секторов экономики

4 апреля состоялось очередное заседание Комиссии по поддержке и развитию научно-технического творчества детей и молодежи Общественного совета при Минпромторге России . Одним из основных вопросов обсуждения стала оптимизация усилий инженерного сообщества по созданию единой платформы для работы с молодежью, объединяющей различные отрасли промышленности, компании и вузы. После посещения экспозиции молодежных инновационных проектов Минпромторга России на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентовв Сочи , глава ведомства Денис Мантуров взял под личный контроль данное направление и в феврале провел расширенное заседание Комиссии, на котором был сформирован ряд поручений Министра, предусматривающих поддержку и продвижение молодежных проектов при использовании ресурсов госкорпораций и предприятий. Президент Ассоциации «МАКО», член комиссии Общественной палаты Российской Федерации Ольга Голышенкова отметила, что работу Комиссии следует воспринимать как пилотный проект для отработки модели вовлечения молодых инженерных кадров в деятельность реальных секторов экономики.

После тестирования на примере Комиссии Общественного Совета при Минпромторге России можно тиражировать данный опыт на базе других министерств и ведомств для развития талантов технически одаренной молодежи, — поделилась с участниками Ольга Голышенкова.

Среди обсуждаемых мероприятий — возможная встреча молодых инженеров с президентом России Владимиром Путиным

На заседании Комиссии ребята попросили организовать такую встречу на одной из площадок молодежных инженерных программ, поддерживаемых Минпромторгом России. Возможно, такой площадкой мог бы стать Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего», который состоится в Ульяновске в июле этого года, — рассказала председатель Комиссии, член Общественного совета при Минпромторге России, руководитель Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!» Виктория Соболева

По ее словам, создание Комиссии по поддержке и развитию научно-технического творчества детей и молодежи Общественного совета явилось логичным продолжением многолетней работы с молодежью в рамках фестиваля «От винта!» и других инженерных мероприятий для молодежи. Инициатива была поддержана Минпромторгом России, а работа Комиссии проводится в тесном сотрудничестве с Департаментом стратегического развития и корпоративной политики и другими департаментами ведомства. В частности, для молодых инженеров, входящих в состав Комиссии, согласно поручению главы Минпромторга России проработана возможность прохождения практики в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, посещения лекций экспертов и экскурсий на предприятия. Кроме того, в рамках заседания участники обсудили задачи рабочих групп Комиссиипо профильным направлениям её деятельности, а также затронули тему возможного проведения ее заседания на Московском международном салоне образования и ПМЭФ-2018. Так, на ПМЭФ Ольга Голышенкова предложила провести круглый стол с участием молодых изобретателей по обсуждению оптимального сочетания инженерного и управленческого опыта при формировании новой экономики.

Для достижения технологического лидерства необходимо не только отличное знание технических систем и основных инженерных дисциплин, но, прежде всего, понимание, каким образом работают технологии и как приносят деньги, — заключила она.